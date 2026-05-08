Yipio volvió a hablar desde Uruguay después de su salida de Gran Hermano Generación Dorada. Entre rumores y sospechas, en las que se llegó a especular con que todo se trataría de un plan de su ex para volver con información del exterior al juego, ella se tomó su tiempo de explicar que dejó la casa por la salud de su mamá y por el pedido de su hija.

“Hola, ¿cómo están? Bueno, perdón que demore en subir este video, pero me tomé mi tiempo. Ya estoy en Uruguay, ya estoy en mi casa. Primero, agradecer a la producción de Gran Hermano que me contuvo. Salí de ahí y automáticamente tuve un psicólogo e hicieron todo lo posible para que yo llegara lo más rápido. Llegué hoy a Colonia a las dos de la tarde. Por suerte mis amigos y mi novio me fueron a buscar para no tener que tomarme el bondi”

Desde su casa, la ex participante detalló el cuadro familiar que encontró al salir. “La cosa es esta: mamá está bien, pero mi madre hace un tiempo que anda con unos problemitas de salud. Cuando yo entré a Gran Hermano estaba un poco mejor, pero acompañada tras una depresión. En este último tiempo se dejó venir mucho, no quería comer, le está costando caminar. Y mi hija y Mati hicieron todo lo que pudieron, pero hubo un par de caídas donde mi hija colapsó y pidió que mamá estuviese en casa”

Yipio reconoció que el cambio fue brusco. “Sí, tengo que venir a solucionar esto, tengo que conseguir que mamá esté cuidada 100%, que esté acompañada. No es fácil y siempre lo digo y siempre lo dije; nunca se habla de lo que es hijastrar. La gente que ya me sigue desde antes ya sabe todo el tema de que yo vengo con mi vieja hace años tratando de levantarla y remarla. Quiero decirles, para mí esto es un loco. Ayer estaba dentro de la casa, hoy estoy en mi casa. Estoy tratando de ordenar todo”

Las stories de Instagram de Yipio tras salir de Gran Hermano.

La explicación también llegó por las versiones que circularon. “Estoy escuchando un montón de estupideces, que no me voy a enfocar en eso porque no vale la pena. Tengo a mi hija, que es la que pidió que saliera. Y tengo a mi vieja en una situación que la verdad me gustaría no tener. Y no tener que ocuparme. Pero no me queda otra, es lo que tengo que hacer, es mi deber como hija, y es mi deber para estar bien yo también, porque no podría estar adentro de la casa sabiendo que mi madre está mal”

Las stories de Instagram de Yipio tras salir de Gran Hermano.

En ese escenario, Yipio agradeció a su pareja, pero marcó que necesita hacerse cargo personalmente: “Aunque de todo corazón Mati ha tratado de ayudar, hay cosas de las que me tengo que hacer cargo yo, y mi idea es poder solucionar todo, dejar a mi mamá bien cuidada. Está bien, pero después les subo una foto para que vean. Pero necesito un acompañamiento total”.