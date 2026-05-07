La salida de Yisela "Yipio" Pintos de Gran Hermano Generación Dorada no terminó con su despedida de la casa. Después del impacto que generó su decisión de abandonar el reality por un problema familiar, quien salió a responder fue Mathías Centurión, su pareja, señalado por varios fanáticos como el responsable del pedido que derivó en la salida de la participante.

El malestar apareció porque Gran Hermano le comunicó a Yipio que su novio había pedido que dejara el programa debido a la situación de salud de su mamá. Aunque desde el confesionario se aclaró que no se trataba de algo grave, la explicación no alcanzó para frenar las sospechas de una parte del público, que empezó a cuestionar al joven en redes.

El fuerte mensaje del novio de Yipio en sus redes.

Frente a ese escenario, Mathías decidió publicar un mensaje para llevar algo de claridad sobre el momento familiar que atraviesan. "Amigos y familia, gracias por preocuparse. Laurita (mamá de Yipio) necesita otros cuidados que en casa no tenemos, ya habrá tiempo para contar todo, pero tampoco me pertenece a mí. Los queremos mucho y gracias por tanto amor de verdad", escribió.

La primera parte del descargo buscó poner el foco en la salud de la madre de Yisela "Yipio" Pintos y en la necesidad de manejar la situación con cuidado. Sin embargo, el tono cambió cuando el joven respondió a quienes lo acusaron de haber interferido en el juego o de haber provocado una salida innecesaria.

Sin ocultar su enojo, Mathías Centurión apuntó contra el fanatismo que, según él, llevó a muchos a sacar conclusiones sin conocer el trasfondo familiar. "Gente, personas pensantes, ¡salgan un poco del fanatismo! Hay problemas familiares. ¡No sean tan idiotas y ciegos, por favor! La familia somos nosotros, lo demás va a haber tiempo para hablarlo", lanzó.

El fuerte mensaje del novio de Yipio en sus redes.

El mensaje no quedó ahí. En otra publicación, volvió a cuestionar a quienes difundieron versiones o pusieron en duda sus motivos. "¡Qué gente tan al pedo! Por eso están como están también. No saquen conclusiones y no crean todo lo que ven y escuchan", agregó, dejando en claro que no estaba dispuesto a aceptar acusaciones mientras la familia atraviesa un momento delicado.

Por ahora, el entorno de Yipio mantiene bajo reserva los detalles más íntimos de la situación. La participante ya dejó la casa y el reality perdió a una de sus figuras más fuertes, pero afuera se abrió otro conflicto: el de un novio obligado a defenderse mientras intenta explicar que, antes que el juego, hubo una urgencia familiar.