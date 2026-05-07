El supuesto video de Jésica Cirio volvió a quedar bajo la lupa después de que en Puro Show se hablara de un material que, según distintas versiones, la mostraría en una situación íntima vinculada a una gran cantidad de dinero. El dato que más ruido hizo no fue solo el contenido atribuido al video, sino la frase de Fernanda Iglesias al aire: “Lo que puedo decir hoy de este tema es que ese video existe. Yo lo puedo confirmar”.

Antes de esa afirmación, el informe había planteado dos posibles escenas. Una hablaba de una mujer con poca ropa grabando una mesa llena de dólares, mientras que otra versión señalaba un vestidor o placard con cajas donde habría mucho dinero. En ese contexto, la consulta a Jésica Cirio en Intrusos tomó otro peso.

La entrevista comenzó lejos de ese tema, enfocada en su presente personal y en el embarazo que transita junto a Nicolás Trombino. “Estoy superbién. Dios me lo mandó y estoy muy feliz de recibirlo. Muy contenta”, expresó la modelo, intentando mantener la charla en un registro íntimo y vinculado a esta nueva etapa.

Jésica Cirio también dejó claro que no quiere entrar en discusiones mediáticas sobre su vida privada. “No voy a hablar de nada, más que de la felicidad que tengo en este momento. Estoy tranquila. La verdad no miro tele, redes, nada. Estoy desconectada del mundo”, sostuvo, marcando distancia de las versiones que circulan alrededor de su nombre.

Al hablar de su futuro laboral, la modelo explicó que por ahora no tiene previsto regresar a la televisión. “Estoy trabajando de manera particular. Por ahora no quiero, más adelante veremos...”, indicó. Luego reforzó que su prioridad actual pasa por vivir el embarazo con otro ritmo: “Estoy muy tranquila, disfrutando de este momento, que quizás en otro momento de la vida estuve a full laburando y no pude disfrutarlo 100%. Y disfrutando este segundo embarazo, que me parece lo más lindo del mundo”.

El momento más incómodo llegó cuando el cronista fue directo al punto: “Contaron en Puro Show que hay un video tuyo donde estás en paños menores contando dinero...”. La pregunta apuntaba a la versión que ya había sido instalada en otro programa y dejó a Jésica Cirio frente a una posible desmentida.

Sin embargo, su respuesta no cerró la puerta de manera tajante. “No miro medios, no miro nada, y que sea y que digan lo que quieran. No tengo nada para responder”, contestó, sin aclarar si el material existía, si era ella o si la información era falsa.

Esa reacción fue lo que más llamó la atención en el piso de Intrusos. Marcela Baños lo resumió con una frase que marcó la incomodidad general: “No hace falta que veas la tele... Vos sabés si fuiste vos o no”. Así, una nota que parecía centrada en su embarazo terminó dejando una nueva pregunta abierta alrededor de Jésica Cirio.