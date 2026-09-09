El nombre de Lionel Messi volvió a quedar en el centro de una discusión pública luego de que una integrante de Las Leonas cuestionara la expectativa que generó entre sus compañeras la posibilidad de recibir un saludo del futbolista. Sus palabras fueron analizadas por Yanina Latorre, quien no dudó en responderle con dureza durante su programa en El Observador.

Todo comenzó con la visita que Lionel Messi realizó el pasado 5 de marzo a la Casa Blanca. El capitán del Inter Miami llegó junto al plantel para participar del tradicional reconocimiento a los campeones de la Major League Soccer (MLS) de la temporada 2025. El encuentro con Donald Trump, presidente de Estados Unidos, generó repercusiones que excedieron el ámbito deportivo.

En ese contexto, la integrante de Las Leonas, Victoria Granatto, contó cómo vivió el momento en el que sus compañeras esperaban poder saludar al astro argentino. Durante una entrevista con ESPN Hockey, dejó en claro que ella no compartía el mismo entusiasmo: “A mí me molesta. Todo bien con la Selección de fútbol, pero como que todas querían que las salude Messi”.

La jugadora también puso en valor a las grandes figuras que construyeron la historia del hockey argentino y mencionó a Luciana Aymar y Mercedes Margalot. “Lo importante es que está Lucha (Luciana Aymar), Mechi (Mercedes Margalot). Nuestra historia es mucho más grande”, sostuvo Granatto, una frase que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

El fragmento llegó al programa de Yanina Latorre, donde también se recordó el momento en que Magui Aicega le dio espacio a Granatto para hablar del encuentro con Messi. Cuando le preguntaron por el saludo del delantero, la jugadora respondió: “Nos saludó Lucha”. Esa contestación fue el punto de partida para el contundente descargo de la conductora.

“‘Nuestra historia es mucho más grande que la que tiene Messi’. Una pelo… infradotada. No podés no respetar al máximo ídolo argentino. Perdoná, pero Lucha Aymar no juega al hockey como Messi al fútbol”, disparó Yanina Latorre, quien cuestionó la comparación entre dos referentes de disciplinas diferentes.

La conductora continuó con fuertes críticas hacia Victoria Granatto y apuntó también contra su postura política. “Es una enana peroncha, de las que odian a Messi. Magui Aicega se quería morir, porque es educada. Es una petiza peroncha, claramente, porque mostró lo kuka que es y vienen por el odio”, expresó. Luego insistió: “Acá no estamos comparando deportes, agradecé que Messi les mandó un saludo”.

La polémica se suma a las distintas opiniones que surgieron alrededor de Lionel Messi, especialmente después de su decisión de ponerle punto final a su ciclo con la Selección Argentina. En los últimos días, Yanina Latorre también había defendido al futbolista tras la despedida que realizó de su padre, Jorge Messi, mientras que Diego Latorre destacó la decisión del capitán: “Creo que es de una gran sabiduría haberse retirado a tiempo, siendo considerado por el mundo, el mejor”.