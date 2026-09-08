Yanina Latorre volvió a repasar algunos de los momentos más controvertidos que vivió durante su paso por la televisión y sorprendió al revelar detalles de su relación laboral con Viviana Canosa. La periodista contó una particular exigencia que habría recibido cuando ambas compartían pantalla y aseguró que la situación estuvo vinculada con la imagen de la conductora.

El relato surgió mientras Yanina Latorre analizaba una vieja etapa televisiva protagonizada por Susana Roccasalvo y Carlos Monti. Al recordar su experiencia como panelista, la conductora diferenció claramente el vínculo que tuvo con ambos y destacó que con Monti disfrutaba especialmente de trabajar.

Según explicó, Roccasalvo tenía una particular preocupación por el tiempo que cada integrante del panel permanecía en cámara. "Soy muy habladora y Roccasalvo te cuenta las veces que te ponchan al aire", contó Yanina Latorre, quien aseguró que ese tipo de cuestiones nunca fueron una preocupación para ella.

Otra vez en guerra

Sin embargo, el recuerdo tomó otro rumbo cuando apareció en escena Viviana Canosa. Allí, Latorre aseguró que durante aquella etapa recibió indicaciones vinculadas directamente con su vestimenta y sus accesorios. "La que me envidiaba las cosas era Viviana Canosa, que pedía que no use ni relojes ni carteras", afirmó la conductora.

La periodista incluso involucró en su relato a Diego Toni, por entonces gerente de Canal 9. Según contó, fue él quien le transmitió el pedido y le explicó el motivo. "Viviana es la conductora, y si vos tenés un reloj de botinera, no le gusta", recordó Yanina, quien sostuvo que finalmente decidió no modificar su look.

La cuestión, de acuerdo con su versión, no habría quedado solamente en los accesorios. Yanina Latorre contó que también recibió observaciones sobre la ropa que utilizaba, ya que determinadas prendas podían coincidir con el estilo que identificaba a Viviana Canosa. "Me pidieron también que no usara esa ropa porque era el look de ella", relató.

Otra vez en guerra

Pese a aquellas diferencias, Latorre explicó que con el paso del tiempo logró recomponer el vínculo con Canosa y hasta compartieron espacios radiales. Sin embargo, reconoció que la relación volvió a tensarse cuando surgió el conflicto relacionado con Lizy Tagliani. "Eso habla de su inseguridad", sostuvo al referirse a los antiguos episodios.

Finalmente, cuando Martín Salwe le preguntó quién había sido peor compañera entre Susana Roccasalvo y Viviana Canosa, la respuesta fue contundente. Yanina Latorre eligió a Canosa y destacó que Roccasalvo, más allá de sus particularidades frente a cámara, nunca le había pedido que modificara su vestimenta. Además, cuestionó la manera indirecta en que, según su experiencia, Canosa transmitía sus reclamos.