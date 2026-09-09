La salud de Soledad Silveyra genera preocupación luego de que los médicos que siguen su evolución decidieran volver a estudiar la posibilidad de realizarle una intervención quirúrgica. La actriz continúa internada en el Sanatorio Otamendi después de sufrir una importante caída en su domicilio que le provocó una fractura de pelvis.

El escenario cambió durante las últimas horas, ya que en un principio los especialistas habían considerado que la lesión no requería una operación. Sin embargo, ante la evolución del cuadro, se decidió convocar a una junta médica para analizar nuevamente todas las alternativas y determinar cuál será el tratamiento más conveniente.

La información fue difundida por Marcela Coronel, quien logró comunicarse con Baltazar Jaramillo, hijo de la reconocida actriz. Durante su participación en Primicia Ya, programa emitido por América, la periodista contó detalles sobre el nuevo panorama que atraviesa la familia.

“Al principio le dijeron que no se podía operar y que tenía que hacer reposo en su casa, pero hablé con su hijo Baltazar y me dijo que tal vez sí pueda operarse. Así que están en eso”, explicó Coronel al referirse a la situación de Soledad Silveyra.

La actriz sufrió una fractura de pelvis luego de una fuerte caída en su casa y fue trasladada al Otamendi para recibir atención médica. Inicialmente, el objetivo era que pudiera continuar la recuperación fuera del sanatorio mediante un esquema de internación domiciliaria, aunque esa posibilidad quedó momentáneamente en pausa.

“Está internada hasta resolver la internación domiciliaria”, había señalado Baltazar Jaramillo en diálogo con TN Show. En aquella oportunidad también había anticipado que el proceso sería extenso: “Va a ser una muy larga recuperación ya que no es operable”. Ahora, esa definición volvió a quedar en revisión.

¿Qué pasará con Solita?

El accidente ocurrió después de varios meses en los que Soledad Silveyra ya había manifestado algunas dificultades relacionadas con su estado físico. Semanas antes, la actriz había contado que padecía trocanteritis, una afección que incluso la obligó a suspender algunas presentaciones teatrales.

Pese a las dificultades, la actriz había dejado en claro que uno de sus principales objetivos era recuperarse para volver a trabajar. “Pienso en las ganas que tengo de recuperarme, estar bien y volver a trabajar. Porque actuar es lo que sé hacer y, sobre todo, lo que me hace bien”, había expresado. Ahora, la junta médica será la encargada de definir si finalmente deberá ser operada.