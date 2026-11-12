Tras su eliminación de MasterChef Celebrity, Julieta Nair Calvo cuestionó la forma en que el jurado ayuda a los famosos durante las pruebas. La actriz habló con Yanina Latorre en En boca de todos, el stream de Telefe, y sostuvo que el respaldo de los chefs no es el mismo para todos.

La entrevista llegó después de la gala de empanadas. A Julieta Nair Calvo se le cayó al piso el relleno que había preparado y tuvo que improvisar una nueva elaboración cuando le quedaban solo 15 minutos. El intento de rehacer el plato sobre el final de la prueba no le alcanzó para seguir en MasterChef Celebrity.

Cuando le preguntaron por la asistencia de los chefs, la actriz aseguró que ella nunca había recibido ese apoyo. Al dar nombres, señaló a Grego Rosello y a Martita Fort como dos de los participantes que, a su juicio, recibían más ayuda. “Siento que ayudan a los que menos saben y también a los que ellos consideran que rinden para el show”, dijo.

Sobre lo que podría pasar en MasterChef Celebrity, Julieta Nair Calvo dio dos pronósticos. A la hora de elegir a un posible ganador, se inclinó por el cantante: “Para mí, Mala Fama va a ganar”. Cuando le preguntaron a quién veía como próximo eliminado, reconoció que su salida todavía le pesaba: “Una calentura reciente podría decir que Grego”.

El nombre de Grego apareció así en dos momentos de la charla: al hablar de quienes reciben más apoyo y al anticipar una posible eliminación. El cuestionamiento de fondo quedó en la cocina: la actriz puso en duda si el aporte de cada famoso al show influye en la ayuda que le dan los chefs durante una prueba.

Para cerrar, Yanina Latorre llevó a la charla una versión sobre cómo se referían a la actriz entre sus compañeros. “¿Sabés cómo te dicen a vos tus compañeros?”, le preguntó. “Uh, a ver”, respondió la invitada, que enseguida escuchó el apodo que, según la conductora, circulaba entre los participantes: “Mosquita muerta”.

La conductora relacionó el sobrenombre con lo que la actriz decía antes de cocinar. “Dicen que llegás todos los días diciendo: ‘No estudié, no sé nada, no sé qué’”, explicó, y añadió: “Y al final, platazos”. Calvo rechazó esa descripción: “Yo no soy esa”. Incluso bromeó con que podía tratarse de otra persona y las dos se rieron.