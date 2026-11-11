Quién quedó eliminado en MasterChef Celebrity este martes 10 de noviembre

Un insólito contratiempo en la prueba con empanadas fritas de carne definió una noche de mucha tensión en MasterChef Celebrity. En el momento más crítico de la gala, Julieta Nair Calvo sufrió una caída en su estación que arruinó su plato.Ese tropezón inesperado cambió el rumbo de la competencia y la dejó afuera cuando parecía encaminada a las siguientes instancias.

Esta falta de reposo en el relleno y el apuro por emplatar condicionaron la degustación ante Maru Botana, Damián Betular y Germán Martitegui. Pese al esfuerzo desesperado por llegar a tiempo, la evaluación del jurado resultó determinante para decretar la expulsión de la actriz.

Aquel caos en la mesada ocurrió a minutos del cierre, cuando todo marchaba según el plan. Al perder el equilibrio, la preparación terminó desparramada por el piso. “Me pasó algo que a los demás no”, se lamentó la participante al revivir el accidente que perjudicó su trabajo.

Frente a la confirmación de su salida, Wanda Nara intervino para destacar la calidez de la concursante delante de las cámaras. “Los papeles los hacés bárbaros, pero ninguno es tan bueno como sos vos”, le dedicó la conductora antes de agregar: “Lo hiciste increíble, te imaginábamos en la final. Te esperamos en el repechaje”.

Durante la entrega del delantal, la emoción invadió a la propia artista, quien se despidió entre lágrimas. “Estoy emocionada, sobre todo porque la pasé re bien. Son todos lo más. También me felicito a mí misma porque salí de una zona de confort y no estuve detrás de un personaje; es algo nuevo para mí”, expresó Julieta Nair Calvo ante los aplausos del estudio.

Con este resultado, la competencia suma una nueva baja de peso tras las partidas de Pachu Peña, Paula Trápani, Morena Beltrán, Alejandro Lerner y Diego Ramos. La partida de Julieta Nair Calvo reconfigura la tabla de candidatos de cara a las próximas jornadas.

El paso de la reconocida figura deja una marca de compromiso en cada desafío culinario. Aunque la emisión del martes cerró su etapa en las cocinas de MasterChef Celebrity, la promesa de una revancha en el repechaje mantiene intacta la expectativa de sus seguidores.