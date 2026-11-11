El video del accidente de Julieta Nair Calvo que la dejó afuera de MasterChef Celebrity

Un tropezón en la prueba de empanadas fritas definió la salida de Julieta Nair Calvo de MasterChef Celebrity. Tras un tenso mano a mano frente a Grego Rossello, luego de salvarse Lizy Tagliani, la actriz fue eliminada por decisión de Maru Botana, Damián Betular y Germán Martitegui. La caída de su relleno frustró su plato y terminó sentenciando su salida.

La drástica definición llegó sobre el cierre de la velada. “El cocinero o la cocinera que deja las cocinas de Masterchef es… Juli”, anunció Maru Botana, quien luego agregó: “Lo sentimos un montón, cocinás riquísimo, te gusta, disfrutás, la pasaste hoy. Fue mala suerte, pero lo diste todo, y eso es con lo que te tenés que quedar”.

El motivo de su salida del reality estuvo atado al accidente que sufrió en plena gala de eliminación. A falta de sólo 15 minutos para entregar el plato, su fuente con el relleno se desplomó en el piso y la sumergió en una fuerte crisis. Sin nada para poder rescatar, Julieta Nair Calvo recibió ayuda de Damián Betular y sus compañeros, por lo que llegó a presentar un plato. Sin embargo, la improvisación y el poco tiempo le jugó en contra. Su destino quedó sellado tras la devolución del jurado.

De este modo, Damián Betular destacó el compañerismo vivido en la mesada al momento de la urgencia. “Tenemos más bronca nosotros que vos, porque venías cocinando tan bien, Juli, pero esto es así, un error te deja afuera. Para mí hay algo muy importante también, que es cómo todos tus compañeros registraron lo que te estaba pasando a vos, frenaron y trataron de ayudarte para que llegues a la meta. Ese es el mejor regalo que te podés llevar de Masterchef. Un placer haberte conocido”, le expresó el jurado.

Por su parte, la emoción embargó a Germán Martitegui al momento de despedir a Julieta Nair Calvo. “Creo que la mejor manera de irse es con un error que no fue tuyo. Cocinás muy bien, le pusiste mucha pasión. Tuve el placer de escucharte cantar e ir a verte al teatro y se me caían las lágrimas con tu arte. No pierdas eso, seguí cocinando”, le dijo el chef.

Frente a la angustia en el estudio, la conductora Wanda Nara le brindó su respaldo ante las cámaras. La presentadora sostuvo que la vida, a veces, “es injusta, porque la verdad que lo hiciste increíble, yo te imaginaba en la final y espero que si hay un repechaje te volvamos a ver”.

Con lágrimas en los ojos, la propia concursante devolvió el cariño recibido en el estudio. “Estoy emocionada, sobre todo porque la pasé muy bien. Gracias, son todos lo más, y a mí misma también me felicito porque es salir de la zona de confort, no estar atrás de un personaje, es algo nuevo para mí. Así que gracias, la pasé muy bien”, manifestó Julieta Nair Calvo en su despedida.

De este modo, la competencia perdió a una de sus participantes más queridas tras una noche de tensión. Pese al infortunio, el afecto del jurado y sus pares consagró una despedida inolvidable.