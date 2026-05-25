La histórica diva de la televisión argentina, Mirtha Legrand, volvió a generar un fuerte impacto con una frase tan sincera como inesperada durante una nueva emisión de La Noche de Mirtha. A pocos meses de cumplir 100 años, la conductora abrió su corazón frente a sus invitados y dejó a todos completamente sorprendidos con una reflexión vinculada al enorme cariño que recibe del público.

La escena ocurrió mientras compartía la mesa con Adrián Suar, Carla Peterson, Fernán Mirás y Lorena Vega, integrantes del espectáculo teatral Sottovoce. En medio de la charla, la conductora comenzó a hablar del amor que siente cada vez que aparece en público y de cómo reaccionan las personas cuando la ven.

“Cuando voy al teatro hacen toda una ceremonia, que a mí me gusta. Lo que está pasando conmigo, yo me sorprendo. El público está tan cariñoso, ¿será que me estoy por morir?”, expresó Mirtha Legrand, dejando en silencio a todos los presentes por algunos segundos.

La frase causó una inmediata reacción de parte de Adrián Suar y Carla Peterson, quienes intentaron cortar el dramatismo de la situación y respondieron al mismo tiempo: “No, no”. Sin embargo, la conductora continuó reflexionando sobre el vínculo especial que construyó durante décadas con la audiencia argentina.

“El cariño que yo encuentro ahora de grandes y de chicos, de todo tipo de gente, que me abraza y me besa, es emocionante. Para mí es milagroso. El público nuestro es maravilloso”, agregó la conductora, visiblemente emocionada por el afecto que recibe en cada aparición pública.

La figura de Mirtha Legrand atraviesa un momento muy especial de su vida. La conductora nació el 23 de febrero de 1927 en Villa Cañás, Santa Fe, junto a su hermana gemela Goldie. Su nombre completo es Rosa María Juana Martínez Suárez y su carrera ya forma parte de la historia grande de la televisión argentina.

La fuerte frase de Mirtha Legrand

En 2027, la diva cumplirá 100 años y ya comenzaron a surgir ideas para celebrar semejante acontecimiento. Durante el programa, Adrián Suar sorprendió a todos al proponer una enorme fiesta para homenajearla por su trayectoria y por su vigencia absoluta en la pantalla.

“Si vos querés, el canal junto con tu producción, vamos a hacer la gran fiesta para tu cumpleaños. Otra que los Martín Fierro, porque es histórico. No va a pasar nunca más en la historia de la televisión lo que pasó con vos, ni en el mundo”, aseguró el gerente artístico de eltrece, mientras Mirtha Legrand escuchaba emocionada y agradecida.