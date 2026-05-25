El reconocido actor, humorista y músico Hugo Varela volverá a presentarse en la ciudad de Neuquén el próximo 7 de junio con su espectáculo “Sordos Ruidos”, una propuesta que promete una noche cargada de humor, música y la impronta inconfundible de uno de los artistas más queridos del país.

La cita será desde las 21 horas en Mood Live, donde el artista desplegará un show que combina monólogos, canciones, participación del público y sus ya clásicos instrumentos y artefactos creados especialmente para generar sonidos insólitos y situaciones desopilantes.

Con sus clásicos instrumentos insólitos y su humor inconfundible, Hugo Varela promete una noche a pura risa en Neuquén.

Durante una entrevista con "Tardes De Primera" que se transmite por CN 24/7 Canal de noticias, Varela adelantó que el espectáculo mantendrá el espíritu de sorpresa que caracteriza a toda su trayectoria. “Va a haber actividad, movimiento y participación del público”, aseguró entre risas, invitando a los asistentes a llegar “con ropa cómoda y ganas de divertirse”.

Con el humor absurdo y la creatividad como sello personal, el artista también destacó el carácter familiar de la propuesta y convocó a asistir “con hijos, amigos y vecinos”, en una noche pensada para compartir y desconectarse de la rutina a pura risa. Además, el humorista expresó su alegría por regresar a la Patagonia, una región con la que mantiene un vínculo especial desde hace años. Incluso comentó que intentará aprovechar la visita para recorrer la ciudad y reencontrarse con conocidos.

El reconocido humorista argentino se presentará el 7 de junio en Mood Live con un espectáculo para toda la familia.

Las entradas para “Sordos Ruidos” ya se encuentran disponibles a través de Protickets y en la boletería ubicada en Ministro González 40. La expectativa es alta y el show promete convertirse en uno de los grandes eventos de humor de junio en la capital neuquina.

Con décadas de trayectoria en teatro, televisión y música, Hugo Varela continúa recorriendo el país con espectáculos que combinan ingenio, improvisación y cercanía con el público, manteniéndose como una figura emblemática del humor argentino.