Mariano Martínez quedó frente a una pregunta directa en La Noche de Mirtha y eligió responder sin entrar en detalles. El actor fue consultado por Mirtha Legrand sobre su presente sentimental y, lejos de confirmar nombres o alimentar versiones, marcó un límite claro sobre aquello que hoy prefiere conservar lejos de la exposición.

La escena se dio en plena mesa, con ese estilo frontal que suele caracterizar a la conductora cuando indaga en la vida personal de sus invitados. Mariano Martínez escuchó la consulta, se tomó un momento y decidió explicar no tanto si hay o no una nueva relación, sino por qué ya no quiere hablar de ciertos temas en público.

“Viste que uno va aprendiendo cosas, hablar de ciertas cosas públicamente… y lo que sí aprendí es a guardarme las cosas que más me importan y aprecio. Hay cosas que prefiero ahora mantener para mí. Estoy en paz, bien y contento; esto es lo que puedo decir porque me gusta cuidar”, expresó, con una respuesta medida que dejó más sugerencias que certezas.

El comentario generó atención porque mostró una postura distinta a la de otras etapas de su vida, cuando sus romances quedaban rápidamente bajo la mirada mediática. Esta vez, el actor prefirió quedarse en una zona más reservada y transmitir una idea de tranquilidad, sin abrir una puerta que después pudiera transformarse en tema de debate.

La respuesta también dejó ver un aprendizaje personal. Sin confrontar con la pregunta de Mirtha Legrand, Mariano Martínez dejó en claro que su prioridad ya no pasa por explicar cada movimiento sentimental, sino por proteger aquello que considera valioso. En ese gesto, la incomodidad inicial se convirtió en una definición sobre su manera actual de vivir la intimidad.

Más adelante, el actor llevó la conversación hacia otro lugar importante de su presente: la paternidad. “Me gusta ser padre, compartir con mis hijos, formar recuerdos, porque es lo que uno más va a valorar cuando se va de esta vida. Celebro eso y le doy mucho valor”, sostuvo, al hablar del tiempo compartido con sus hijos como una de las cosas que más disfruta.

Así, Mariano Martínez no confirmó ni negó un nuevo amor, pero sí dejó una respuesta que marcó el tono de su presente. Ante la curiosidad de Mirtha Legrand, eligió no exponerse de más y mostró que, por ahora, su vida privada queda bajo una regla propia: hablar solo hasta donde él siente que puede cuidar lo que le importa.