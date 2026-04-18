La estadía de Brian Sarmiento en Gran Hermano sumó un capítulo inesperado que lo dejó en el centro de la polémica. El exfutbolista fue notificado dentro de la casa por una deuda alimentaria que mantiene con su expareja, Tessie Poza, lo que generó un fuerte revuelo tanto en el reality como fuera de él.

Según se detalló en LAM, el conflicto no es nuevo, pero tomó mayor dimensión al hacerse efectivo un embargo sobre el dinero que el participante percibe por su paso en el programa. La medida judicial apunta directamente a garantizar el cumplimiento de la manutención de su hija.

El panelista Pepe Ochoa explicó con claridad el trasfondo de la situación: “Hay un tema legal por el tema de los alimentos. Tessie le pidió a sus abogados que le embarguen el sueldo a Brian”. Además, precisó que el pedido fue dirigido tanto a la productora como al canal.

En ese sentido, el reclamo es contundente: buscan que el dinero que cobra Brian Sarmiento dentro de Gran Hermano sea depositado directamente en una cuenta judicial. “Como cobra seis millones de pesos por mes y no paga hace mucho tiempo, el dinero se deposite en una cuenta que dispone la Justicia”, agregó Ochoa.

Lejos de quedarse de brazos cruzados, el mediático decidió reaccionar rápidamente. “A él lo notificaron, firmó el papel. Él pide que se revoque el pedido y apeló a esta situación”, reveló el periodista, marcando la estrategia legal que ya puso en marcha.

Por otro lado, en DDM, Santiago Riva Roy aportó más información sobre lo ocurrido y sorprendió al contar que la notificación no fue emitida en pantalla. “A Brian Sarmiento lo notificaron, nosotros nunca nos enteramos”, remarcó, generando dudas sobre lo que ocurre detrás de cámara.

La conductora Mariana Fabbiani también se hizo eco del tema y aportó un dato clave sobre el avance del embargo. “Vamos a recordarle a la gente que le habían embargado el sueldo para pagar por lo menos una cuota”, señaló, dejando en claro que ya hubo una primera transferencia.

El panorama es complejo para Brian Sarmiento, ya que mientras intenta sostener su participación en Gran Hermano, enfrenta una causa judicial que sigue avanzando. Con la apelación en curso y el dinero ya parcialmente retenido, el conflicto promete seguir sumando capítulos.