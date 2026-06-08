La hora en la que trascendió la muerte del Indio Solari terminó convertida en otro punto de conversación entre sus seguidores. En una jornada marcada por el dolor, muchos fanáticos detectaron una coincidencia numérica que rápidamente empezó a circular en redes y que volvió a alimentar el misterio alrededor de su obra.

El dato que llamó la atención fue preciso: la noticia se conoció alrededor de las 9 de la mañana del día 5 del mes 6. Esa combinación, leída como 9-5-6, fue asociada de inmediato con Flight 956, una de las canciones que el Indio Solari grabó junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

La coincidencia tomó fuerza porque apareció en medio de una despedida cargada de homenajes, canciones compartidas y recuerdos personales. Mientras miles de usuarios expresaban su tristeza, otros empezaron a señalar ese detalle como una especie de guiño inesperado, difícil de ignorar para quienes conocen el universo del músico.

La referencia a Flight 956 no tardó en multiplicarse con capturas, comentarios y publicaciones que buscaban conectar el horario, la fecha y el título del tema. Para algunos fanáticos, se trató apenas de una casualidad potente. Para otros, fue una señal más dentro de una obra que siempre habilitó interpretaciones, lecturas cruzadas y sentidos ocultos.

El Indio Solari construyó durante décadas una relación singular con su público, donde cada frase y cada imagen podían abrir nuevas conversaciones. Sus canciones fueron escuchadas, discutidas y reinterpretadas una y otra vez por seguidores que encontraron en sus letras mucho más que relatos musicales.

Por eso, la secuencia 9-5-6 se volvió viral con tanta rapidez. No apareció como un dato aislado, sino dentro de una tradición ricotera y fundamentalista marcada por el análisis constante de símbolos, metáforas y coincidencias. En ese clima, la frontera entre casualidad y mito volvió a quedar abierta.

Sin confirmaciones ni explicaciones posibles más allá del impacto que generó entre sus fanáticos, el detalle quedó instalado como una de las historias más comentadas tras su muerte. La partida del músico ya era una herida enorme para el rock argentino, pero esa coincidencia sumó un eco extraño a una despedida atravesada por canciones, memoria y misterio.