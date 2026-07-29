Dos experiencias muy diferentes con Juan Darthés atravesaron el relato de Brenda Asnicar y Laura Esquivel sobre los años de Patito Feo. Durante una entrevista conjunta en Sería Increíble (Olga), las actrices recordaron las grabaciones y giras internacionales del elenco después de la denuncia realizada por Thelma Fardín.

Laura Esquivel explicó que su cercanía con Juan Darthés estuvo marcada por la confianza que sentía durante su adolescencia. “La relación que tenía con él era superpaternal, de padre a hija”, aseguró. Esa percepción hizo que posteriormente le resultara más difícil comprender la gravedad de la acusación.

El acompañamiento de sus familias también fue central durante los viajes. Brenda Asnicar recordó que no todos los jóvenes integrantes del elenco contaban con la misma protección: “El resto era mucho más vulnerable. Fue una exigencia nuestra. Mi mamá me dijo: ‘Vos no viajás si yo no voy con vos’”. Laura Esquivel confirmó que su madre también permanecía a su lado.

Aunque sostuvo que desconocía la situación denunciada por Fardín, Asnicar admitió que alrededor de Juan Darthés circulaban determinados comentarios. “Nunca supimos nada. La verdad que no lo podía creer. Aunque de alguna forma lo creí 100 por ciento, porque tenía fama de que se quería levantar tipo a la maquilladora, a la peinadora”, expresó.

La artista también reconstruyó una escena ocurrida durante una de las giras que adquirió otra dimensión con el paso del tiempo. “Me acuerdo mucho de la gira. Me acuerdo, no voy a dar nombres obviamente porque no voy a comprometer a nadie, pero me acuerdo de una maquilladora en un pasillo diciendo: ‘Che, tipo, este chabón me está...’. Estaba al acecho”, relató sin identificar a la trabajadora.

Desde su propia experiencia, Laura destacó el acompañamiento general que recibían por parte del equipo: “Había una producción que estaba igualmente al cuidado de los chicos. Era un grupo humano muy bueno. Por eso también cuesta creerlo”. Sin embargo, ambas reconocieron que la presencia de sus madres funcionó como una protección adicional durante una etapa en la que eran menores y pasaban largos períodos fuera del país.

Las declaraciones de Brenda Asnicar y Laura Esquivel se produjeron después de que quedara firme en Brasil la condena contra Juan Darthés por abuso sexual. La sentencia, confirmada en mayo de 2026, estableció una pena de seis años de prisión por la causa iniciada tras la denuncia presentada por Thelma Fardín en 2018.