Brenda Asnicar enumeró qué requisitos debe cumplir un hombre para enamorarla y sorprendió

Brenda Asnicar se convirtió en un nombre familiar gracias a su papel como la villana encantadora de Patito Feo. Con los años, su carrera se consolidó no solo como actriz sino también como cantante, mostrando una versatilidad que le permitió mantenerse vigente en el mundo del espectáculo. Hoy, a sus 33 años, su vida profesional sigue siendo destacada, pero su vida privada siempre despierta gran curiosidad.

Desde muy joven, Brenda Asnicar fue protagonista de distintos romances que llamaron la atención de los medios. Entre ellos se cuentan relaciones con figuras como Andrés Gil, Carlos Tévez, Alejandro de Angulo y Duki. Cada vínculo dejó huella en su historia, marcando etapas personales muy distintas que, sumadas, contribuyen a la construcción de su presente.

Actualmente, Asnicar se encuentra soltera y abierta a nuevas experiencias amorosas. Aunque tiene planes de ser madre en el futuro, también reconoció que está en búsqueda de alguien especial que comparta su vida. Lo llamativo son los requisitos que ella misma confiesa que tiene para enamorarse.

En una reciente charla con Luli Fernández, Brenda Asnicar bromeó sobre su proceso de búsqueda: “Estoy haciendo casting, banco de suplentes, todo (risas). Igual no soy tan de las dates. Soy exigente porque la vara de los tipos está muy baja”, señaló, dejando en claro que no se conforma con cualquiera.

La actriz explicó que su manera de vivir es clave para entender lo que espera de una pareja. “Me doy una vida de princesa, yo me doy una vida de reina. Trabajo desde los 11 años para tener una vida tranquila, con risas, con flores en mi casa, estar feliz con mis animales. Si no podés sumarte a eso, no me arruines el environment”, comentó, resaltando la importancia de que quien la acompañe pueda compartir su estilo de vida.

Cuando se le preguntó sobre los detalles que considera fundamentales en una relación, Brenda Asnicar no dudó: busca gestos que generen alegría y complicidad, viajes y diversión compartida. Además, valoró la admiración mutua: “Quiero que me escuchen, que me admiren como yo admiro a los demás. Siempre estuve con personas que admiré mucho”.

La actriz también reconoció que no siempre encontró en sus parejas la reciprocidad que esperaba. “Al principio sí, pero después hay que conocerse mucho en profundidad. Yo he admirado mucho, y espero que eso también se refleje en quienes están conmigo”, agregó, subrayando la importancia de la conexión emocional y la admiración mutua.

Con estas declaraciones, Brenda Asnicar volvió a captar la atención del público, dejando en claro que para conquistarla no alcanza con la apariencia: se trata de compartir valores, estilo de vida y un respeto genuino por lo que ella construyó con esfuerzo durante su vida.

