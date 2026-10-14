Valentín Yankelevich había hecho público el relato de la violencia que aseguró haber sufrido en su infancia cuando llegó la respuesta de Darío Giordano. El comunicado negó los hechos, pero para el joven había otra manera de responder. Según contó su abuelo Gustavo, apenas conoció el escrito lo llamó para expresar su indignación.

El texto fue enviado a Ángel de Brito y difundido en LAM a comienzos de esta semana. Allí, Darío Giordano rechazó que hubiera ejercido violencia física o psicológica, tanto antes como después de la muerte de Romina Yan. También sostuvo que había tenido que defender su lugar como padre y manifestó su deseo de tratar las diferencias familiares en privado.

La postura contrastó con el testimonio que Valentín había compartido sobre la convivencia tras perder a su madre. Situó el comienzo de las agresiones alrededor de sus nueve años. Según relató, él y su hermano Franco padecieron golpes y maltrato, y Gustavo fue quien les creyó y los acompañó a denunciar. El joven atribuye a su abuelo un papel decisivo en haber podido salir de esa situación.

Ahora, el productor volvió a ser la persona a la que recurrió para hablar de lo ocurrido. Durante su entrevista con Eduardo Feinmann en Alguien tiene que decirlo, reconstruyó el inicio del llamado de Valentín Yankelevich: “¿Vos leíste esto?”. La pregunta lanzada con ironía expueso que el comunicado no había ofrecido un reconocimiento o una disculpa.

De acuerdo con Gustavo, su nieto cuestionó que Giordano hubiera elegido negar las acusaciones en lugar de admitir un error después de tantos años. Así reprodujo su reclamo: “Tenía la posibilidad de después de tantos años pedir perdón, decir ‘me equivoqué’, ¿pero escribe esto?”. El comunicado había descartado episodios de violencia durante toda la historia familiar.

El joven también evaluó cómo habría impactado otra respuesta pública. Según la conversación que contó su abuelo, sostuvo: “Pedir disculpas lo hubiera dejado mejor parado que insistir que es inocente y que no tiene nada que ver”. Su cuestionamiento apuntó a la decisión de sostener esa negativa frente al relato que él había hecho público.

El distanciamiento de su padre ya había llevado a Valentín Yankelevich a una decisión personal: al cumplir 18 años cambió legalmente su apellido para llevar el de su abuelo, a quien reconoce como su figura paterna. Ese reconocimiento a Gustavo también quedó expresado cuando contó que había recibido de él el amor que necesitaba durante su infancia.