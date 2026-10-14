El escándalo que involucra a Darío Giordano y su hijo Valentín Yan sumó un nuevo capítulo luego de que se conociera una publicación que habría sido eliminada de las redes sociales en medio de la repercusión por las declaraciones del joven. El material fue presentado en televisión y despertó interrogantes por el momento en que dejó de estar disponible.

La información se conoció en La mañana con Moria, donde el periodista Gustavo Méndez mostró el registro audiovisual que Giordano había compartido antes de que el conflicto familiar tomara estado público. Según explicó el panelista, el contenido no permaneció demasiado tiempo en las plataformas: “Esto lo borraron a las horas de haberlo publicado”.

Durante el programa, Méndez precisó que las imágenes habían sido subidas el sábado por la noche. Sin embargo, la publicación desapareció al día siguiente, cuando comenzó a difundirse la entrevista en la que Valentín relató situaciones de maltrato que, según su testimonio, habría atravesado en el entorno familiar.

En el video se podía observar a Darío Giordano junto a su pareja, Miren Algañarás, mientras compartían un baile durante una salida romántica. La escena transcurría al ritmo de L-O-V-E, el clásico interpretado por Nat King Cole, en un contexto que contrastó con la fuerte exposición pública que llegó después.

De acuerdo con lo que contó el periodista, el episodio ocurrió en Chapadmalal, localidad en la que Giordano y Algañarás tienen una propiedad destinada al alquiler. Además, Méndez indicó que la grabación había sido realizada por una amiga cercana de la mujer, quien también dejó un mensaje dedicado a ella en las redes sociales.

“Amiga, mágica, bailarina, sonriente y grandiosa. Gracias por tu amistad”, escribió la mujer al acompañar las imágenes. La dedicatoria formaba parte de una publicación que mostraba el momento compartido por la pareja y que, según la reconstrucción presentada en el ciclo televisivo, terminó siendo retirada de internet.

¿Qué subieron a las redes?

Méndez también señaló que para el domingo el video ya no podía encontrarse en las plataformas. A esa situación se sumó otro dato que llamó la atención: tanto Giordano como su pareja y la amiga que había registrado el baile habrían cerrado sus perfiles en redes sociales, según lo expuesto en el programa.

La desaparición de la publicación se produjo en un contexto de máxima repercusión por las declaraciones de Valentín, quien hizo públicos sus cuestionamientos sobre la relación con su padre. Mientras el caso continúa generando debate, el material recuperado por Gustavo Méndez volvió a poner el foco sobre los movimientos digitales que rodearon al escándalo familiar.