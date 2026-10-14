L-Gante volvió a convertirse en protagonista de las redes sociales después de compartir un video que sorprendió por el nivel de riesgo al que se expuso. El cantante se animó a una experiencia extrema dentro del denominado globo de la muerte, una atracción en la que motociclistas realizan acrobacias a gran velocidad. La escena generó preocupación entre sus seguidores y volvió a ponerlo en el centro de la conversación.

El músico, cuyo nombre real es Elián Valenzuela, había quedado en el foco de la atención luego de conocerse su salida de MasterChef Celebrity, antes del inicio de las grabaciones. Desde entonces, mostró diferentes momentos de su vida cotidiana y compartió nuevas aventuras con sus seguidores, lejos de las polémicas sentimentales que marcaron parte de su exposición mediática.

Esta vez, el artista publicó una serie de historias en Instagram para mostrar una atracción que combina velocidad y maniobras de alto riesgo. Primero, registró desde el exterior cómo los motociclistas recorrían las paredes internas de una enorme esfera metálica. “Verlo así es una cosa”, escribió, anticipando que la experiencia no terminaría con una simple observación del espectáculo.

Lo más impactante llegó después, cuando L-Gante decidió ingresar a la estructura y quedarse parado en el centro, mientras las motos giraban a su alrededor. En el video, filmado por uno de los conductores con el teléfono del cantante, se observa cómo los vehículos pasan a muy poca distancia de él mientras permanece inmóvil. Para acompañar las imágenes, escribió: “Las aventuras de Eliansito. Pararse en el centro del globo de la muerte”.

Lejos de mostrarse arrepentido por la arriesgada experiencia, el referente de la cumbia 420 compartió otra frase que llamó la atención de sus seguidores: “El que tenga miedo a morir que no nazca pa”. La publicación reforzó la repercusión del desafío y volvió a instalar su nombre en las redes sociales por un motivo ajeno a la música.

Pero el nombre del cantante también podría reaparecer en la agenda del espectáculo por otra razón: su próximo encuentro público con Wanda Nara. A pocos días de que se confirmara el divorcio de la conductora con Mauro Icardi, ambos volverán a coincidir en un evento que ya despierta expectativa por la historia sentimental que compartieron durante varios meses.

La arriesgada maniobra de L-Gante

Según informó La Pavada del Diario Crónica, la avant premiere de ¿Querés ser mi hijo?, la película que marcará el debut protagónico de Wanda en la pantalla grande, se realizará el próximo 20 en el complejo ShowCase. La presentación reunirá a figuras del espectáculo y compañeros de la conductora en MasterChef Celebrity. En el elenco también participan Agustín Bernasconi, Jean-Pierre Noher y Charo López.

Entre los invitados previstos figuran L-Gante, Zaira Nara, Nora Colosimo, Martín Migueles, Maxi López y Daniela, integrantes del entorno de la empresaria. La presencia del músico podría convertir la presentación cinematográfica en algo más que un lanzamiento: después de la separación de Wanda de Mauro Icardi, el reencuentro promete despertar especulaciones y volver a colocar a la expareja bajo la mirada pública.