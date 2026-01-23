El video duró segundos y alcanzó para encender una discusión desproporcionada. Una frase sacada de contexto, miles de comentarios y una acusación que se repitió como eco. Florencia Peña quedó otra vez en el centro del ring mediático, señalada por supuestamente despreciar el país y al público, cuando el eje de su mensaje iba por otro lado.

El fragmento circuló con velocidad y sin matices. En redes, la actriz fue cuestionada por decir que evita vacacionar en Argentina, lectura que rápidamente se volvió sentencia. El recorte no incluyó explicaciones ni antecedentes, solo una idea aislada que funcionó como detonante y dejó afuera el contexto completo de la entrevista.

Ante esa reacción, Florencia Peña eligió responder sin intermediarios. Desde sus redes, cuestionó el modo en que se difundió el material y puso el foco en la edición. “Fue una jugada muy vil. Pusieron el video recortado para que la gente volcara su odio, en un momento en el que está de moda odiar”, lanzó, apuntando directamente al armado del escándalo.

En esa misma línea, dejó en claro que nunca habló mal del público ni del país. “Yo hablé de mis vacaciones, de mi necesidad de tener una vida un poco más normal”, aclaró, marcando una diferencia entre elegir descanso y rechazar el cariño de la gente. También pidió que se vea la entrevista completa y no un fragmento aislado.

La explicación incluyó un recorrido personal. Florencia Peña recordó que convive con la exposición desde muy chica y que la fama tiene costos que no siempre se ven. “Te juro que a veces la fama es compleja. Lo conté, fui honesta y sincera, ¿hay que ser caretas?”, planteó, en un tono que mezcló cansancio y frontalidad.

En ese marco, también cuestionó la reiteración de episodios similares. “No hagan jugarretas, porque eso huele a operación, recortan el video para que la gente odie”, insistió, aludiendo a una dinámica que, según ella, se repite cada vez que expresa algo incómodo o personal.

Lejos de pedir disculpas, Florencia Peña cerró su descargo con una exigencia clara. “Loco, no me rompan más las pelotas, vean el video entero y si no les gusta después hablamos”, disparó. No hubo marcha atrás ni aclaración tibia, solo una respuesta directa a una polémica que, para ella, nació torcida desde el origen.