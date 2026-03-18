El fenómeno de Ángela Torres no deja de sorprender y sigue marcando hitos en su carrera. Luego de su impactante presentación en el Lollapalooza, la artista logró agotar dos funciones en el Teatro Gran Rex en tiempo récord, confirmando su lugar como una de las figuras más convocantes del pop argentino.

El segundo show, previsto para el 11 de abril de 2026, colgó el cartel de sold out en pocas horas. Este logro no es aislado, sino parte de un crecimiento sostenido que posiciona a Ángela Torres como una artista con una conexión única con su público.

La racha de éxitos incluye también funciones agotadas en el Teatro Margarita Xirgú y en el Teatro Coliseo de Buenos Aires. Con su tour “No me olvides”, Ángela Torres continúa expandiendo su música por distintas ciudades como Rosario, Córdoba y Montevideo, llevando un espectáculo que combina intensidad y sensibilidad.

En su recorrido artístico, Ángela Torres compartió momentos con figuras internacionales de primer nivel. Su presentación junto a Shakira en el estadio de Vélez ante miles de personas fue uno de los hitos más resonantes, al igual que su participación en la Fiesta de la Confluencia en Neuquén, donde se presentó ante una multitud histórica.

Otro de los momentos que marcaron su carrera fue su encuentro con Rosalía, al que la propia Ángela Torres definió como uno de los más significativos de su camino artístico. Estas experiencias consolidan su proyección internacional y su crecimiento constante.

Sobre el escenario, la artista despliega todo el universo de su álbum debut “No me olvides”. Con una propuesta que fusiona música, actuación y una estética cuidada, Ángela Torres interpreta canciones como “Favorita”, “Vértigo”, “Oops!” y “La Vida Rosa”, generando una experiencia completa para sus fans.

“Favorita”, uno de sus temas más destacados, alcanzó el Disco de Oro tras superar los 40 millones de reproducciones, reafirmando el impacto de su música. Cada presentación en vivo de Ángela Torres potencia ese vínculo con el público que la acompaña en cada etapa.

Además de su faceta musical, Ángela Torres también construyó una sólida carrera como actriz con protagónicos en “Simona” y “Días de gallos”. En paralelo, colaboró con artistas como Lara 91k, Robleis, Yami Safdie, Sael y Diego Torres, consolidando una identidad artística propia que hoy la ubica en lo más alto de la escena.