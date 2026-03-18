La tensión entre Yanina Latorre y Morena Rial sumó un nuevo capítulo luego de que se confirmara la denuncia judicial por discriminación y racismo. La hija de Jorge Rial avanzó legalmente contra la panelista, reclamando una indemnización millonaria que incluye además gastos por tratamientos psicológicos.

El conflicto se originó meses atrás, cuando Yanina Latorre compartió en sus redes sociales un video grabado durante sus vacaciones en las Cataratas del Iguazú. En ese material, mostraba cómo varios monos ingresaban a las habitaciones del hotel en busca de comida, generando una situación insólita.

En medio de risas y comentarios con amigas, la conductora comparó a Morena Rial y a su hijo Amadeo con una mona que llevaba a su cría. Ese gesto fue el detonante de la denuncia, que ahora escaló a la justicia con un fuerte reclamo económico.

Tras conocerse la presentación judicial, Yanina Latorre no se quedó callada y respondió sin filtros en su programa radial. “More Rial de mi alma, de mi vida hermosa, corazón, andá a laburar”, lanzó con ironía, marcando el tono de su descargo.

Lejos de retroceder, la panelista recordó el episodio que generó la polémica: “¿Ustedes se acuerdan que yo el año pasado me fui a las cataratas y tuve mi rencilla con unos monos?”. Además, explicó el contexto de su comentario y sostuvo que se trató de una broma vinculada a situaciones mediáticas del momento.

“Había como una familia, una banda de monos que entraba a robar a los cuartos... yo le puse ‘la banda de More’. Los monitos son divinos, yo le dije chorra siempre a Morena Rial y me hago cargo”, afirmó, reforzando su postura sin mostrar arrepentimiento.

En su descargo, también vinculó la denuncia con otros episodios recientes de discriminación mediática, intentando relativizar la situación. “Chicos, déjense de colgar de mí. Yo entiendo que ahora quiere volver a la palestra”, disparó, en referencia al contexto actual de Morena Rial.

Finalmente, Yanina Latorre hizo mención al vínculo previo que tenía con la hija de Jorge Rial: “Antes siempre tuve un buen vínculo con ella y la defendí”. Sin embargo, la escalada judicial marca un quiebre total entre ambas y anticipa un conflicto que promete seguir sumando capítulos.