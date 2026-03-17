Ángela Torres confirmó una segunda función en el Teatro Gran Rex para el próximo 11 de abril de 2026, luego de que las entradas para su primer concierto se agotaran rápidamente. La noticia fue revelada el 17 de marzo y forma parte del recorrido de su tour “No Me Olvides”.

La venta general de entradas comenzará a las 10 de la mañana a través de la plataforma tuentrada.com, ofreciendo así a sus seguidores una nueva oportunidad para disfrutar de su espectáculo.

Canciones aclamadas que serán de la partida

En su show, Torres fusiona música, teatro y elementos románticos mientras interpreta en vivo su álbum debut homónimo “No me olvides”. El repertorio incluye todas las canciones del disco, entre ellas “Vértigo”, “Oops!” y “Favorita”, tema que alcanzó la certificación de Disco de Oro tras superar las 40 millones de reproducciones.

A lo largo de su carrera, Ángela ha compartido escenario con figuras internacionales, destacándose su participación como telonera de Shakira en el Estadio Vélez, donde se presentó ante una multitud. También vivió una experiencia significativa al encontrarse con Rosalía, uno de los momentos más importantes para ella.

Recientemente, la artista se presentó ante más de 370.000 personas en la Fiesta de la Confluencia en Neuquén y fue parte del reconocido festival Lollapalooza Argentina, donde su actuación fue recibida con entusiasmo por el público.

El álbum “No me olvides” está compuesto por once canciones con letras propias y una propuesta estética que busca trascender géneros musicales. Este trabajo le permitió agotar funciones en escenarios emblemáticos como el Teatro Margarita Xirgu, el Teatro Coliseo y el Gran Rex.

La nueva fecha en el Gran Rex contará con la producción de Fenix Entertainment, y se espera que repita el éxito de sus anteriores presentaciones, garantizando una experiencia única para quienes asistan.