El cariñoso mensaje que Nati Jota le dedicó a Gastón Edul todavía generaba repercusiones cuando surgió una inesperada versión sobre su vida amorosa. Según revelaron en LAM, el periodista habría profundizado su relación con Sabrina Cortéz y ambos estarían compartiendo unas vacaciones en Ibiza.

En aquella publicación, la conductora había destacado el esfuerzo que realizó Gastón Edul para entrenarse y cumplir simultáneamente con su trabajo. “Orgullosa de vos como todos los que te vimos de cerca esforzarte tanto, desdoblarte en dos tremendos desafíos con el esfuerzo y la responsabilidad de cumplir con ambos. Lo hiciste, lo diste todo“, escribió. Después agregó: “No se puede ganar siempre. Eso aprendimos estos días. Y también que a veces ganar no es el mismo ganar que esperan o ven todos de afuera”.

Ese respaldo terminó con una demostración de afecto que alimentó especulaciones entre sus seguidores: "Te quiero“, expresó Nati Jota. Sin embargo, el nuevo rumor no la involucra y señala a Sabrina Cortéz como la mujer con la que el periodista deportivo estaría comenzando una relación más formal.

La información fue presentada por Pepe Ochoa mediante distintas pistas. “Esto es algo que viene de larga data porque no es la primera vez. Y él la invitó a ella, porque ella está en un momento medio particular. Ella aceptó y se va a verlo. Él es muy famoso, de hecho, está en el mejor momento de su carrera. Y ella es chica reality. Ahora están en otro país”, explicó sobre Gastón Edul y la exparticipante.

Después de mantener el misterio durante algunos minutos, el panelista reveló las identidades: “Los enamorados que están compartiendo una especie de luna de miel en Ibiza, en España, son Gastón Edul y Sabrina Cortéz”. La versión ubicó así a Sabrina Cortéz junto al periodista en uno de los principales destinos turísticos europeos.

Ochoa recordó que el vínculo no habría comenzado durante este viaje. “Yo el año pasado conté que se habían empezado a ver, que tenían un touch and go, que iban y venían, disfrutaban... No pasó a mayores, pero al parecer esta vez esto es más serio”, señaló sobre los encuentros que habrían mantenido anteriormente.

Por el momento, Gastón Edul y Sabrina Cortéz no confirmaron ni desmintieron la información. Mientras ella compartió imágenes con amigas y él mostró momentos de playa, ninguno publicó fotografías juntos. El supuesto viaje a Ibiza y el antecedente de sus encuentros sostienen el rumor, pero todavía falta la palabra de los protagonistas para considerar oficial el romance.