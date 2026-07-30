La Joaqui se quebró en PLP (Luzu) al revelar que Luck Ra eligió terminar la relación. Con la voz entrecortada, expresó: “Independientemente de las cosas con las que no estoy de acuerdo, o me cuesta más entender, él sigue siendo la misma persona de la que estaba enamorada antes de que él decidiera seguir su camino sin mí”.

Pese a esa decisión, La Joaqui aseguró que todavía ama profundamente a Luck Ra. “Yo nunca había vivido un amor así. Yo me enamoré perdidamente. Él sigue siendo totalmente el amor de mi vida y por eso realmente quiero que sea feliz, independientemente de que esa felicidad ya no sea yo. Y lo dejo ir con el mismo amor que lo vi llegar", manifestó. Luego reflexionó: “Porque el amor es libre y el otro es libre de no elegirte más y eso no lo hace una mala persona“.

La cantante también negó que otra persona hubiera provocado la ruptura. “Me gustaría aclarar que no es culpa de nadie más que... que de nuestras infidencias. Que no hay terceros en discordia. Nunca tuvimos celos. Tuvimos la relación más sana del mundo. Tal vez por eso me cuesta tanto soltarla. Yo nunca había amado así. Yo me quería casar. Yo estaba muy enamorada, pero no nos dio el timing. Y también está bien”.

La Joaqui recordó entonces una carta que había escrito para Luck Ra: “Me separé. Yo una vez me enamoré de una persona que tenía todo y era muy difícil hacerle un regalo especial. Entonces, sentí que el regalo más caro que podía hacerle era una carta de amor". Al releerla, comprendió cómo quería atravesar este final: “Y en esta situación en la que no nos era tan fácil entendernos, nuestros idiomas de amor estaban hablando distinto, releí esa carta de amor que escribí y decía que yo lo elegía ver de la manera en la que lo estaba viendo y quererlo como lo quería, incluso si todo, incluso si nada, incluso si un día no me elegía a mí”.

Aun dolida, destacó lo vivido durante los dos años de relación y se dirigió directamente al músico. “Y realmente, Facu, independientemente de que hoy tome una decisión que es distinta a la que yo idealizaba... él fue por lejos el mejor novio que he tenido y fue la primera vez que yo experimenté un amor de verdad", afirmó.

Para cerrar, explicó por qué respeta la elección de Luck Ra aunque no sea el desenlace que deseaba: “Yo nunca entendí con él qué era amor de verdad, porque yo nunca lo amé a él para que me ame de vuelta. Yo lo amé a él para que se sienta amado. Entonces, quiero que se vaya sintiéndose igual de amado que como lo amé desde la primera cita“.