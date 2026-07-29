Una famosa comenzó a ser vinculada con Luck Ra después de que se confirmara el final de su relación con La Joaqui. El rumor nació en las redes sociales y llegó a Bondi Live, donde debatieron si otra mujer pudo haber influido en la ruptura, aunque dejaron en claro que no existe ninguna prueba que lo confirme.

El misterio se terminó cuando Romi Scalora comentó: "¿Es la que se nombra? Se habla mucho en las redes de una chica. Yo no tengo pruebas de nada". Ángel de Brito quiso conocer la identidad y preguntó: "¿De quién?". La respuesta fue directa: "De Tuli". De esa manera, Tuli Acosta quedó señalada como la supuesta tercera en discordia.

Antes de que apareciera ese nombre, De Brito había explicado qué versión conocía sobre el final de la relación entre Luck Ra y La Joaqui. "Sí, él la dejó. Eso lo contó lo contó Pepe en LAM otro día. Él decidió tomar otro rumbo, se desenamoró y pum. Terminó la relación", afirmó sobre la decisión que habría tomado el cantante.

La conversación adoptó luego un tono más informal cuando Ronnie Arias consultó por la nueva etapa sentimental de Luck Ra: "¿Se hizo gay?". El conductor respondió: "No, otra chica u otras", pero inmediatamente aclaró que no estaba aportando información confirmada: "No, esto estoy inventando, eh".

El nombre de Tuli Acosta ya había aparecido anteriormente en el programa, aunque tampoco en aquella ocasión se aportaron evidencias sobre un romance. Al recordar aquella mención después de la separación de La Joaqui, Ángel de Brito expresó: "Ah, sí, la nombramos acá. Sí, que yo dije media atorranta, con cariño lo dije. Ojalá, me gusta la pareja".

Las propias declaraciones de los integrantes del ciclo marcaron los límites de la versión. Scalora aseguró que no cuenta con pruebas y De Brito reconoció que estaba inventando cuando habló de otra mujer. Por lo tanto, no existe hasta el momento ninguna confirmación de que Tuli Acosta haya tenido una relación con Luck Ra o alguna intervención en su ruptura con La Joaqui.

La especulación quedó instalada por comentarios de redes que luego fueron reproducidos al aire. Mientras Luck Ra y La Joaqui atraviesan el final de su historia, Tuli Acosta fue involucrada sin evidencias en una separación ajena. Hasta que alguno de los protagonistas se pronuncie, su supuesto papel como tercera en discordia continúa siendo solamente un rumor.