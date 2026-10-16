La historia de Gastón Gaudio en Las Vegas dejó a todos sorprendidos por un motivo que poco tiene que ver con el tenis. El exdeportista visitó a Mario Pergolini en Otro día perdido, por Eltrece, y recordó una experiencia con amigos que comenzó como unas vacaciones breves y terminó extendiéndose durante casi dos meses. Lo que parecía una escapada divertida se transformó en una situación que, según reconoció, llegó a preocuparlo.

La charla comenzó cuando Mario Pergolini, acompañado por Agustín “Rada” Aristarán y Evelyn Botto, quiso saber cómo había sido su vida después de abandonar la competencia profesional. Sin rodeos, el ganador de Roland Garros 2004 admitió que atravesó una etapa en la que se permitió ciertas libertades. “Me descarrilé un poco”, reconoció, al recordar aquellos años en los que ya no estaba sometido a las exigencias de su carrera deportiva.

Aunque al principio no quiso profundizar demasiado, la mención de Las Vegas despertó la curiosidad de todo el estudio. Gaudio aclaró que no se había instalado allí, sino que había viajado con cinco amigos, entre ellos un tenista. El itinerario original contemplaba apenas una semana, pero los planes cambiaron por completo y la estadía se prolongó mucho más de lo previsto. “Fui por siete días y nos quedamos sesenta días en Las Vegas”, reveló.

La confesión provocó reacciones inmediatas. Evelyn Botto consideró excesivo pasar tantos días en ese destino, mientras que Rada comparó la experiencia con una locura. Incluso apareció una referencia a ¿Qué pasó ayer?, la película que convirtió a Las Vegas en el escenario de una descontrolada aventura. Cuando le preguntaron si Mike Tyson había formado parte de aquella historia, el extenista lo descartó, aunque dejó entrever que sucedieron varias cosas durante el viaje.

En medio de las bromas, Gastón Gaudio describió aquellos días como una experiencia en la que parecía perderse la noción del tiempo. La comparación con las películas en las que los personajes viven permanentemente de noche sirvió para ilustrar el clima de la ciudad y la intensidad de la estadía. También mencionó la conocida creencia de que los hoteles y casinos incorporan oxígeno al aire acondicionado para mantener despiertos a sus clientes, una versión que no cuenta con sustento y que la Universidad de Nevada en Las Vegas identifica como una leyenda urbana.

La pregunta inevitable llegó cuando Mario Pergolini quiso saber qué había provocado el final de aquella aventura. El conductor sugirió, en tono de humor, que quizá el dinero se había terminado. Sin embargo, Gaudio explicó que su decisión estuvo vinculada con una sensación personal y con la necesidad de frenar antes de que todo se complicara. “Cuando me asusté, dije: ‘Ya me parece que se está yendo de las manos’”, contó ante la sorpresa de sus interlocutores.

La divertida anécdota de Gastón Gaudio

El extenista precisó que tomó la decisión de marcharse en el día 58, mientras que dos de sus compañeros permanecieron en Las Vegas hasta completar los 60 días. Aunque evitó revelar qué ocurrió durante el tramo final del viaje, dejó claro que el desenlace no fue precisamente feliz. Su salida anticipada, según explicó, respondió a una señal de alarma que decidió escuchar antes de continuar con una dinámica que ya no le resultaba cómoda.

Finalmente, Gastón Gaudio resumió su decisión con una frase que volvió a desatar las risas en el estudio. “Yo me escapé. Por suerte. Siempre caigo bien parado, como los gatos”, aseguró. La anécdota, compartida en el ciclo de Mario Pergolini, mostró una faceta desconocida del campeón argentino y dejó abierta la incógnita sobre los episodios que prefirió no contar. Casi dos meses después de haber llegado para pasar una semana, su regreso terminó siendo una salida anticipada que todavía recuerda con una mezcla de humor y preocupación.