El enfrentamiento entre Dalma Maradona y Jana Maradona volvió a quedar en el centro de la escena por una decisión que generó indignación dentro de la familia del Diez. La controversia surgió luego de que la representación legal de Jana solicitara la absolución del psicólogo Carlos Díaz, uno de los imputados por la muerte de Diego Maradona. En medio de la tensión, Dalma explicó públicamente por qué consideró que esa postura fue una traición.

Durante su participación en Amanece que no es poco, el programa de Elizabeth Vernaci en Olga, la hija mayor del exfutbolista recordó que los hermanos habían acordado mantener una estrategia común frente a los acusados, pese a contar con abogados diferentes. “Entre los hermanos teníamos una relación cordial, cada uno tiene su abogado pero decidimos que íbamos a ir alineados. Lo de Jana fue una sorpresa”, manifestó, al dejar en claro que no esperaba semejante decisión.

La actriz también desmintió que el conflicto hubiera sido planificado para conseguir repercusión mediática. Según explicó, las versiones que indicaban que conocían con anticipación el pedido de absolución no eran ciertas. Además, reconoció que, después de cruzarse con su hermana y saludarse, no volvieron a mantener una conversación. La distancia entre ambas quedó expuesta tanto en sus declaraciones como en los mensajes que Dalma publicó en sus redes sociales.

Guerra entre hermanas

Uno de los puntos que más le dolieron estuvo relacionado con el papel de Carlos Díaz durante la internación domiciliaria de Diego en Tigre. Dalma sostuvo que el psicólogo les había pedido a ella y a sus hermanas que no visitaran al exjugador para respetar el tratamiento. Incluso recordó que Gianinna Maradona le escribió un día antes de la muerte de su padre para preguntarle por qué les impedía acercarse. “Mi papá estaba en un estado en el que no entendía, gran parte del tiempo estaba dopado”, afirmó.

En ese contexto, Dalma describió las dificultades que atravesó para comunicarse con su padre y cuestionó las condiciones en las que permanecía. “Estaba mal medicado y si me llamaba y podíamos hablar, él me decía que vaya y ahí no me podían decir nada, pero después lo empezaron a medicar, no entendía nada y le apagaban el celular”, relató. También contó que llegó hasta la vivienda acompañada por su hija Roma, pero tuvo que esperar una hora para intentar ingresar.

La indignación también se trasladó a Instagram, donde Dalma reclamó que los responsables de la muerte de Diego enfrenten las consecuencias correspondientes. “Ojalá mi papá pueda tener la Justicia que se merece y que todos los involucrados paguen las consecuencias”, escribió. Sobre Díaz, recordó que había recomendado limitar las visitas y cuestionó su relación con otros integrantes del entorno del exfutbolista, entre ellos el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov.

Guerra entre hermanas

Guerra entre hermanas

Por su parte, el abogado Fernando Burlando, representante de Dalma y Gianinna, solicitó penas de 15 años para Luque, 12 para Nancy Forlini y 10 para Cosachov. Para Díaz pidió cinco años de prisión, mientras que reclamó cuatro años y seis meses para el enfermero Ricardo Almirón y su coordinador, Mariano Perroni. El pedido de absolución impulsado por la representación de Jana profundizó así las diferencias familiares durante los alegatos del juicio.

La postura de Dalma quedó resumida en una frase con la que marcó un límite frente a su hermana y reafirmó su reclamo. “Claramente podemos pensar distinto en un montón de cosas, pero no en la forma de pedir Justicia por mi papá. Ahí yo no transo”, sostuvo. Luego lanzó una acusación que evidenció la magnitud de la ruptura: “De ser mala leche y traicionera no se vuelve”. Mientras el proceso judicial se acerca a su cierre, la disputa entre las hijas de Diego Maradona continúa sumando tensión.

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