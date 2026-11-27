Cuando Paula Chaves se despidió de Tapados de laburo en julio de 2026, habló de los viajes que tenía previstos, de las ausencias que quería evitar y de otras propuestas que estaba evaluando. Cuatro meses después, en una entrevista con José María Listorti para Blender at Night, contó qué le pasaba incluso los días en que podía sentarse a la mesa de Olga: cada vez le costaba más sumarse a la conversación.

Para explicar en qué momento empezó a pesarle esa dificultad, la conductora recordó lo distinta que había sido su primera temporada, en la que había encontrado en Luli González una compañera para el humor. “El primer año estuvo muy bueno, la pasé muy bien. Yo no me quedo donde no la pase muy bien”, le dijo a Listorti.

Ese recuerdo también alcanzaba al resto de sus compañeros. Al hablar de ellos, Paula Chaves quiso distinguir el cariño que les tenía de lo que sentía cuando le tocaba intervenir en el programa. “Ellos, un amor. En Olga siempre me trataron espectacular, pero yo ya no me estaba sintiendo cómoda”, reconoció la modelo.

Una de las cosas que más le preocupaban era cómo repercutían sus propias dudas en la mesa que compartía con el equipo. “Me estaba costando meterme en los temas, hablar de ciertas cosas. No me sentía cómoda y sentía que estaba frenando al resto, que tal vez tenía que ir para un lado donde iba el programa. Se estaba buscando un nuevo rumbo, entró Cami Fortunato”, contó la conductora.

La pregunta que se hizo entonces fue cuánto estaba dispuesta a cambiar de su manera de participar para seguir en el ciclo. “Me tenía que empezar a aggiornar en un formato nuevo y empezar a forzar cosas que no estoy en una edad para forzar ciertas cosas”, explicó. Esa fue la parte de su decisión que había quedado afuera de la despedida de julio, cuando su agenda de viajes ocupó el centro de la explicación.

Al pensar en un próximo trabajo, Paula Chaves volvió sobre aquello que había empezado a extrañar en el último tramo de Tapados de laburo: la libertad de hablar como le salía. “Quiero laburar de lo que me haga sentir bien, en donde me sienta cómoda y donde yo realmente me pueda mostrar y sentirme como soy yo”, le confió a Listorti.