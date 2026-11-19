Rocío Robles explicó por qué decidió contestarle a Karina Mazzocco delante de las cámaras de MasterChef Celebrity (Telefe) durante la gala de eliminación. En diálogo con Marixa Balli en Cortá por Lozano, la periodista contó que le había hecho un chiste a dos compañeros mientras esperaban la devolución del jurado. Lo que le molestó, según su versión, fue que la conductora se diera vuelta y le respondiera solo a ella cuando desde el balcón también les gritaban.

Para la participante, las bromas eran parte de la espera, algo que ella misma conocía desde los dos lados. “Estábamos esperando la devolución del jurado y había gente arriba del balcón que nos tiraba comentarios, tipo la Negra Vernaci, la China Ansa. Nada, se divierten como cuando a nosotros nos toca estar ahí arriba. Porque si no es muy aburrido y, como simbólicamente es como un velorio, pasás por todos los estados”.

Cuando Karina Mazzocco pasó cerca, Rocío Robles estaba con Pablo Migliore y Pablo Giralt. A ellos les dedicó un juego de palabras futbolero sobre las clases de pastelería de la conductora. “Todo el mundo la jode con que ella toma las clases con la pastelera de canje. Entonces yo estaba con Migliore, que es exjugador y con Giralt, que es relator. Y les digo, 'jugó Cángele'”.

A Rocío Robles le llamó la atención que su compañera la hubiera escuchado en medio de los gritos. “Era un chiste entre nosotros, o sea, y ella me escuchó a mí. Digo: 'Qué raro'. Si ven el video y prestan atención, se escuchan los gritos previos y ella solo me contesta a mí”.

Hasta ahí, la periodista había estado hablando con el exarquero y el relator. La respuesta de Karina Mazzocco la puso en otra posición frente a las cámaras. “Entonces yo le tuve que contestar porque, como me contesta al aire, yo sabía que eso iba a salir sí o sí. No iba a quedar como una tonta”.

Ante Balli, Rocío Robles también cuestionó que hubiera diferencias a la hora de hacer y recibir bromas entre compañeros. “Y aparte el humor es recíproco. Si a vos te gusta reírte de los demás, te tenés que bancar cuando se ríen de vos. O nos divertimos todos o no se divierte nadie”.

Al recordar el momento en que quedaron frente a frente, la periodista imitó el gesto de Karina Mazzocco que la había incomodado. “Se dio vuelta, me dijo algo y me hizo así”. Rocío Robles interpretó que su compañera quería que guardara silencio y, ya fuera de la cocina, le dedicó una última frase. “A mí no me calla nadie, amor”.