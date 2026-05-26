El regreso de Andrea del Boca a la casa de Gran Hermano Generación Dorada volvió a despertar todo tipo de comentarios entre los seguidores del programa. Luego de haber abandonado el reality por problemas de salud, la actriz regresó gracias al Golden Ticket otorgado por la producción, una decisión que generó polémica desde el primer día y que volvió a instalar sospechas de favoritismo.

En medio de esa situación, muchos fanáticos comenzaron a notar un detalle que no pasó inadvertido: el cambio de actitud de Santiago del Moro con la histórica figura de la televisión. Quienes siguen cada gala remarcaron que el conductor ya no mantiene la misma cercanía que tenía con ella durante su primera etapa dentro del juego.

En las últimas emisiones, incluso, se percibió cierta incomodidad entre ambos. A diferencia de otros participantes, Andrea del Boca recibió menos intervenciones al aire y, cuando habló con el conductor, hubo comentarios irónicos y respuestas más frías que en el pasado. Para muchos televidentes, el vínculo se modificó por completo.

El tema fue debatido en el programa SQP, donde distintos panelistas analizaron qué podría estar ocurriendo detrás de cámaras. Allí, Pía Shaw deslizó que la actitud distante de Santiago del Moro podría responder a una estrategia para evitar rumores sobre presuntos beneficios dentro del reality.

“Con ella puede hablar del pasado, al menos por ahora. También puede ser que al marcar esta distancia y mostrarse de una forma más fría con ella, hace que no se especule más con ciertas cosas”, explicó la periodista durante el debate televisivo.

Sin embargo, fue Nico Peralta quien aportó una teoría todavía más fuerte sobre el supuesto enojo del conductor. “Para mí, Santiago está enojado u ofendido porque no dio notas cuando salió después de su accidente”, lanzó el panelista, haciendo referencia al silencio mediático que mantuvo la actriz tras abandonar el programa.

¿Tensión entre Andrea del Boca y Santiago del Moro?

Peralta también sostuvo que, debido a la popularidad de Andrea del Boca, desde el canal esperaban que participara de entrevistas o ciclos vinculados al reality. “Se entendía que estaba atravesando un problema de salud, pero creo que esperaban verla aunque sea con Georgina o con Vero”, agregó sobre el tema.

Por su parte, Ximena Capristo fue aún más directa al analizar el comportamiento del conductor. “No es el mismo que antes, le tira unos palitos picantes”, aseguró la ex participante de Gran Hermano, dejando en claro que el cambio es evidente para quienes siguen el ciclo diariamente.

Además, Capristo apuntó contra el desempeño actual de la actriz dentro del juego y comparó su participación con la de otros competidores. “Desde que volvió, no hizo nada. Brian, en cambio, está jugando nivel Dios”, disparó sin filtro. Mientras tanto, el silencio de Santiago del Moro y de Andrea del Boca no hace más que aumentar las especulaciones sobre una relación que parece haberse enfriado definitivamente.