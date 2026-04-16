La jornada judicial por la muerte de Gianinna Maradona volvió a sumar un capítulo cargado de polémica. La hija de Diego Maradona reaccionó con furia luego de que se suspendiera su esperada declaración, lo que encendió aún más el clima de tensión que rodea el proceso.

Todo se desató cuando la defensa de Leopoldo Luque, uno de los principales imputados, intentó incorporar nuevas pruebas vinculadas a declaraciones mediáticas. El planteo obligó a un cuarto intermedio mientras el tribunal analizaba si correspondía incluir ese material en el expediente.

Finalmente, los jueces rechazaron el pedido al considerar que los dichos televisivos carecen de validez judicial. Sin embargo, lejos de calmar las aguas, la situación dio un giro inesperado cuando el propio Leopoldo Luque solicitó ampliar su indagatoria en ese mismo momento.

La decisión sorprendió tanto al Ministerio Público Fiscal como a los abogados querellantes, quienes manifestaron su malestar. Según señalaron, la modificación alteraba el orden previamente acordado y complicaba la organización de los testimonios previstos.

A pesar de las quejas, el tribunal avaló el pedido del neurocirujano, recordando que todo imputado tiene derecho a declarar cuando lo considere oportuno. Esta determinación provocó un efecto dominó que obligó a reconfigurar la audiencia.

Como consecuencia directa, se suspendieron varias declaraciones, entre ellas la de Gianinna Maradona, además de las de Juan Carlos Pinto y Lucas Farías. El cambio generó frustración en las partes involucradas, que esperaban avanzar con el cronograma establecido.

Minutos después de conocerse la noticia, Gianinna Maradona volcó su enojo en redes sociales con un mensaje contundente: “Se puede ser más cagón?”. La frase no tardó en viralizarse y reflejó el hartazgo de la familia ante las constantes demoras.

Mientras tanto, la declaración de la hija de Diego Maradona quedó sin nueva fecha confirmada. La incertidumbre se mantiene y el juicio continúa sumando episodios que alimentan la expectativa pública y mediática en torno a un caso que no deja de generar repercusiones.