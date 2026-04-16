Este jueves comenzará una nueva audiencia en el segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, que se desarrolla en los Tribunales de San Isidro. Los primeros testigos serán Gianinna Maradona, un médico y un policía, quienes comparecerán ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón (TOC N°7) en el marco del debate por el supuesto homicidio simple con dolo eventual del exfutbolista.

Gianinna Maradona: recuerdos y cuestionamientos

Gianinna declarará ante los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, quienes notificaron a particulares damnificados y defensores con al menos 24 horas de anticipación, según solicitaron los magistrados.

En su declaración previa, el 13 de mayo de 2025, Gianinna sostuvo que la habían convencido de que su padre “necesitaba una internación domiciliaria” durante la cirugía por el hematoma subdural en la Clínica Olivos.

Sin embargo, reconoció que vio a Diego “muy mal” y cuestionó el accionar de su entorno médico: “Me duele escuchar cómo se referían a él y a todos nosotros. Me parece que nadie se lo merece, pero mi papá menos que nadie”, expresó en referencia directa al médico Leopoldo Luque y a la psiquiatra Agustina Cosachov.

Las hermanas Maradona, junto al abogado Burlando.

Lucas Farías: el primer policía en la escena

El primer policía que ingresó a la habitación de Maradona en el country San Andrés, partido de Tigre, será otro de los testigos clave. Lucas Farías, del destacamento de Villa La Ñata, relató que concurrió a la vivienda tras recibir aviso de la descompensación del astro.

En su declaración, recordó que el cuerpo de Maradona parecía un “bulto prominente” y que, al llegar, encontró a Claudia Villafañe hablando por teléfono en la cocina. Farías señaló que preservó la escena, sorprendiendo la magnitud del hecho debido a la relevancia de la víctima.

Declarará el primer policía que ingresó a la habitación de Maradona.

Juan Carlos Pinto: el médico que certificó la muerte

El tercer testigo será Juan Carlos Pinto, médico que condujo la ambulancia de la empresa +Vida hasta Benavídez y redactó el certificado de defunción. Pinto describió que Maradona estaba “hinchado” e “irreconocible” al momento de su traslado.

La audiencia se extenderá desde las 10 hasta las 17 y también involucra a otros imputados, entre ellos Leopoldo Luque, Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, el coordinador de enfermeros de Medidom Mariano Perroni, la jefa de internación domiciliaria Nancy Edith Forlini y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna.