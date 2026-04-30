Gonzalo Heredia y Brenda Gandini salieron a frenar una versión que había tomado fuerza en pocas horas. Después de que Pepe Ochoa asegurara en LAM que la pareja estaba separada tras 16 años juntos y dos hijos en común, los dos decidieron responder y negar la crisis.

El primero en hablar fue Gonzalo Heredia, durante su paso por Perros de la calle, en Urbana Play 104.3. Allí no dejó demasiado margen para las interpretaciones y fue directo al punto: "No estamos separados, nada más alejado de la verdad". Con esa frase, el actor buscó desactivar el rumor que ya había empezado a circular con fuerza.

La situación, según contó, no solo quedó en el terreno mediático. La versión también llegó a su círculo familiar y generó preocupación puertas adentro. "Me escribió mi papá a la mañana preguntándome si era cierto o no", reveló, mostrando que el impacto no se limitó a los programas de espectáculos.

Más allá de la desmentida, Gonzalo Heredia dejó ver su malestar por la manera en que se instalan ciertas noticias. "A mí lo que me llama mucho la atención es cómo en esta era aseguran todo, con la contundencia con la que dan una noticia. Te ponen en palabras cosas que vos no dijiste y que ni siquiera viviste", expresó, apuntando al tono con el que se dio la información.

El actor también reconoció que esta vez eligió correrse del enojo. "Hoy me río, en otro momento me hubiese enojado y habría salido a contestar más caliente", admitió. Incluso recordó que no era la primera vez que enfrentaban versiones similares: "La verdad es que la prensa ya nos separó muchísimas veces".

La palabra de Brenda Gandini llegó después, pero en la misma línea. Ángel de Brito contó en Bondi que la actriz se comunicó con él para negar la separación. “Hoy me escribió Brenda a la mañana”, dijo el conductor antes de compartir el mensaje que recibió: “Gracias por preguntar. Como siempre, supongo que es porque no subimos publicaciones juntos. Estoy casi como Pampita para llamarte en vivo y explicarte todo. Te mando mensaje a vos, no es verdad. No estamos separados".

En ese mismo descargo, Brenda Gandini también marcó su cansancio por tener que salir a aclarar situaciones que, según ella, no son reales. "En fin, desmentir nuevamente porque se arman bolas de cosas que no son ciertas. Siempre cuentan cosas o hacen más grandes cosas que se enteran. Te juro que el día que esté separada lo sabrán”, escribió. Así, ambos buscaron cerrar una versión que creció rápido, pero que ellos se encargaron de negar con la misma contundencia.