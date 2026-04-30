Diego Peretti encendió la preocupación por su salud después de quedar internado en el ICBA, Instituto Cardiovascular, tras un control médico. Lo que empezó como un chequeo terminó con una decisión preventiva de los profesionales y con la suspensión de las funciones de El jefe del jefe en el Paseo la Plaza.

La información fue contada por Maribel Leone en Mercuriali 107.9, por El Observador, donde explicó cómo se detectó el cuadro. "Él se fue a hacer un estudio de chequeo del corazón y los médicos decidieron dejarlo internado por precaución, para realizarle más estudios de rigor", señaló sobre el actor.

A partir de esos estudios, los médicos avanzaron con un procedimiento que ya fue realizado con éxito. "Ayer le colocaron un stent, salió todo bien. El diagnóstico es una cardiopatía isquémica, que se da cuando las arterias coronarias se estrechan", agregó la periodista, llevando algo de tranquilidad aunque sin quitarle peso a la situación.

El presente laboral de Diego Peretti también quedó afectado por esta internación. "Es probable que en los próximos días reciba el alta, pero va a tener que guardar reposo. Él está haciendo la obra El jefe del jefe en el Paseo la Plaza y tuvieron que suspender las funciones por esta semana, luego vuelve a subirse a las tablas", detalló Leone.

En el mismo ciclo, Franco Mercuriali remarcó que el episodio obliga a tomar recaudos de ahora en adelante. "No hay que minimizarlo tampoco, a partir de ahora es un enfermo cardíaco y va a tener que cuidarse, seguramente esté medicado", expresó. Luego, la periodista completó: "Es un tipo que labura un montón, va a tener que bajar un cambio, pero la semana que viene regresa al teatro".

Desde el Instituto Cardiovascular explican que una cardiopatía isquémica "se produce al presentarse una reducción del flujo sanguíneo al músculo cardíaco por una obstrucción parcial o completa de las arterias coronarias que suministran sangre al corazón. Este cuadro produce un problema de oxigenación del músculo cardíaco".

El cuadro, por eso, requiere seguimiento y cuidados concretos, más allá de que el procedimiento haya salido bien. Según la descripción médica, "La isquemia miocárdica o isquemia cardíaca, puede dañar el músculo del corazón y reducir su capacidad para bombear de manera eficiente. Un bloqueo repentino y severo de una arteria coronaria puede provocar un ataque cardíaco. La isquemia miocárdica también puede causar ritmos cardíacos anormales graves". Por ahora, Diego Peretti permanece bajo control médico y su regreso al teatro dependerá de la evolución de los próximos días.