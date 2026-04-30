Gimena Accardi volvió a mover el tablero de su vida sentimental con una publicación que no pasó inadvertida. Después de meses de versiones sobre su cercanía con Seven Kayne, la actriz compartió imágenes de una escapada a la Costa que terminaron por alimentar aún más las señales de romance.

El video apareció en sus redes con un tono sereno, lejos de cualquier anuncio formal, pero con detalles que hablaron por sí solos. Entre paisajes abiertos, momentos de descanso y escenas compartidas, Gimena Accardi dejó ver una intimidad que hasta ahora se mantenía en un terreno mucho más difuso.

El vínculo con Seven Kayne había empezado a despertar comentarios a partir de TILF, la ficción breve de OLGA en la que ambos trabajaron juntos. Allí, la química entre la actriz y el músico, cuyo nombre real es Joaquín Cordovero, fue leída por muchos como algo más que una conexión de elenco.

Esa percepción creció con el tiempo, sobre todo porque las apariciones públicas y los intercambios en redes se fueron multiplicando después de la promoción del proyecto. En paralelo, la separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez, tras casi dos décadas de relación, había dejado una enorme atención puesta sobre cada movimiento personal de la actriz.

La publicación mostró un viaje rodeado de naturaleza, con imágenes de playa, caminos, una cabaña y distintos momentos de calma. Seven Kayne también apareció en el registro, relajado, tocando la guitarra y disfrutando del paisaje, en una postal que reforzó la idea de un vínculo más cercano y cotidiano.

El detalle que más ruido hizo fue una imagen en la que se los ve caminando de la mano junto al mar. Sin necesidad de ponerle un título explícito a la relación, la actriz eligió acompañar el video con una frase que sonó a declaración de etapa: “Entre el mar y un lago encontré un lugar de paz absoluta. Una experiencia que vale la pena vivir”.

La reacción de sus seguidores fue inmediata, con mensajes que celebraron este presente y destacaron la nueva energía que transmitió la publicación. Sin confirmaciones estridentes ni explicaciones de más, Gimena Accardi dejó expuesto un momento de calma después de una separación muy comentada, y esa imagen alcanzó para instalar una certeza entre quienes venían siguiendo la historia.