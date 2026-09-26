Graciela Alfano volvió a quedar en el centro de la escena después de apuntar contra Wanda Nara y cuestionar duramente su debut como actriz. Durante una entrevista en Puro Show, la artista no tuvo reparos a la hora de expresar su opinión sobre la empresaria y también aprovechó la oportunidad para compararla con Susana Giménez.

En medio de su análisis, Alfano lanzó una de sus frases más contundentes contra Wanda Nara: "Yo no te conozco. ¿Quién sos, Wanda Nada? Son la nada". Lejos de bajar el tono, continuó con fuertes críticas: "A mí no me gusta, me parece insoportable, no la aguanto, no aguanto la voz, jamás iría a verla".

La actriz también puso en duda el carácter de estrella de la mediática y apuntó contra el respaldo que recibe de algunos periodistas. "Es tan poco estrella... Las estrellas tratamos bien a la gente que trabaja (de periodista) y que te infla como la están inflando", sostuvo Graciela Alfano, en una declaración que rápidamente generó repercusiones.

Sin embargo, el comentario que más llamó la atención fue el que involucró a Susana Giménez. Alfano aseguró que Wanda Nara podría convertirse en su sucesora y explicó el motivo con una polémica comparación: "Lo que sí creo es que puede ser la sucesora de Susana Giménez, porque es nada. Nunca tuvo preparación de nada, no se informó. Lo mismo que Susana".

Al referirse específicamente al desempeño de Wanda Nara frente a las cámaras, la artista fue todavía más categórica: "No es actriz, no actúa. ¿Dónde está el personaje?". Además, sostuvo que el trabajo de preparación habría sido insuficiente y cuestionó las indicaciones recibidas por la mediática antes de filmar sus escenas.

En esa misma línea, Graciela Alfano puso el foco en la formación profesional y aseguró que Wanda no tendría interés en prepararse para sus nuevos desafíos. "No tiene ganas de aprender. No la veo como una mujer activa, con respeto a su profesión. Cualquiera que tiene respeto a su profesión hace una clase de baile, una clase de canto, una clase de actuación. Wanda no lo hace, le importa un pito", disparó.

La crítica continuó con otro cuestionamiento al resultado final de la película. "Para mí es insoportable, no la puedo escuchar. ¿Dónde está el personaje? Alguien le dijo que hay que hacer un personaje que no sea Wanda", afirmó. Luego agregó: "Se nota que no tiene preparación porque todas las escenas están cortadas. Como los copetes que hace, que no es conducción".

Mientras las declaraciones de Graciela Alfano continúan generando repercusiones, ni Wanda Nara ni Susana Giménez respondieron públicamente. La mediática, por su parte, promocionó el trailer de ¿Querés ser mi hijo?, película que llegará a los cines el 22 de octubre y que protagoniza junto a Agustín Bernasconi, Jean Pierre Noher y Charo López, bajo la dirección de Hernán Guerschuny. En la historia, Wanda Nara interpreta a Lucía, una mujer que descubre una infidelidad y decide cambiar su vida, involucrándose en una particular situación con su joven vecino Javier, interpretado por Bernasconi.