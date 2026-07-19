Graciela Alfano tiene una estrategia especial para acompañar a la Selección Argentina durante el Mundial 2026. La actriz está convencida de que sus publicaciones transmiten la energía necesaria para ayudar al equipo en los momentos difíciles y decidió revelar qué hace cuando el resultado necesita cambiar.

Durante una entrevista en La Mañana con Moria, contó que no se limita a mirar los encuentros, sino que participa desde sus redes con un ritual propio. “Yo tengo mis cábalas y pido a todo el mundo que haga una cábala”, afirmó, al convocar a los hinchas a repetir aquellas costumbres que relacionan con las victorias del conjunto nacional.

Su método consiste en recuperar una grabación en la que aparece practicando remo y acompañarla con un mensaje dirigido a los futbolistas. “Me surge el efecto poner un videíto de una remada, que estoy yo remando, y le pongo ‘A remarla Argentina’. Cada vez que lo puse se dio vuelta el partido, así que lo pongo donde puedo”, explicó Graciela Alfano sobre la coincidencia que la llevó a convertir ese contenido en una tradición.

La exvedette atribuye el supuesto efecto de sus posteos a la intensidad que intenta transmitir antes y durante cada encuentro. “Mis videos básicamente están llenos de energía, de acción, fabulosos, para meterle”, señaló. Desde su mirada, compartirlos no es únicamente una forma de entretenimiento, sino también una manera de impulsar colectivamente a la Selección Argentina.

Antes del partido decisivo del Mundial, Alfano sumó una nueva producción realizada con inteligencia artificial. “En el último video que subí estoy bailando con Maradona. No se sabe si estoy yo en el cielo o él acá. Como yo creo en la no dimensionalidad, entonces podemos estar en un universo paralelo: Maradona y yo bailando. Y con estos dos pares de piernas, yo de mujer y él de futbolista, cómo no vamos a ganar”, expresó sobre la escena virtual junto al Diez.

Su seguridad también despertó cuestionamientos entre quienes prefieren no anticipar un resultado por temor a romper alguna cábala. Graciela Alfano rechazó esa postura y defendió la confianza como parte esencial del ritual: “La gente dice ‘cómo vas a decir que vamos a ganar’... Hay que decirlo, es la actitud”. Con sus remadas digitales, el baile con Maradona y una convicción sin matices, convirtió sus redes en una tribuna personal para alentar al equipo.