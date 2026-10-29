Graciela Alfano volvió a despertar ternura entre sus seguidores al compartir imágenes de una escapada muy especial. Esta vez, la actriz y conductora eligió las Cataratas del Iguazú, en Misiones, para disfrutar de unos días junto a sus seres queridos, en una experiencia que combinó naturaleza, festejos y momentos de intimidad familiar.

La propuesta tuvo un motivo especial: celebrar los cumpleaños de su nieta Catalina y de su hijo Nicolás. A través de sus redes sociales, la artista publicó un video con diferentes escenas del viaje, desde la llegada al alojamiento hasta las caminatas por uno de los destinos turísticos más emblemáticos de la Argentina.

“Hoy quiero compartir con ustedes en mi rol de AbuGrace, una experiencia extraordinaria con toda mi familia”, expresó Alfano al presentar las imágenes. Con ese mensaje, dejó en evidencia la importancia que tiene su faceta de abuela y las ganas de disfrutar plenamente de cada encuentro con las nuevas generaciones de su familia.

Las perfectas vacaciones de Graciela Alfano

Entre las primeras postales se pudo ver a los integrantes del grupo reunidos en el hotel, sonrientes y listos para comenzar la aventura. También hubo imágenes de las instalaciones del lugar, con jardines, palmeras y una piscina que formaron parte del escenario elegido para descansar durante la estadía en Misiones.

Uno de los momentos más destacados fue el festejo de los dos cumpleaños. La celebración incluyó una torta de chocolate con el nombre de Catalina, además de una decoración con globos rosas, dorados y blancos. En medio de los saludos y las sonrisas, la familia encontró el espacio perfecto para homenajear tanto a la pequeña como a Nicolás. “Viajamos a las cataratas de Iguazú para festejar los cumpleaños de mi nieta, Catalina y mi hijo Nicolás”, contó la conductora.

La intimidad del viaje también quedó reflejada en escenas espontáneas, lejos de las poses habituales de las figuras públicas. En una de ellas, una de las niñas probó la cobertura de la torta con el dedo, mientras que otra mostró su costado más juguetón durante un momento de recreación dentro del hotel. Esas pequeñas situaciones aportaron una mirada cercana sobre la convivencia familiar.

Las perfectas vacaciones de Graciela Alfano

El recorrido por el Parque Nacional Iguazú fue otro de los grandes protagonistas de la escapada. A pesar de la lluvia, los integrantes del grupo caminaron por los senderos con ponchos impermeables hasta llegar a los imponentes saltos de agua. La actriz también posó frente al paisaje, con diferentes looks y fotografías que reflejaron su entusiasmo por conocer y recorrer el lugar junto a los suyos.

Al cerrar la publicación, Graciela Alfano destacó la experiencia vivida frente a una de las maravillas naturales más reconocidas del mundo. “Pudimos disfrutar del magnífico espectáculo que nos brindaron esas poderosísimas cataratas que las convierten en una de las maravillas modernas del mundo”, escribió. Finalmente, dedicó unas últimas palabras a quienes la siguen: “Los quiero y los bendigo”. Así, la artista compartió un recuerdo especial en el que el protagonismo estuvo puesto en la familia, los festejos y la belleza de las Cataratas del Iguazú.