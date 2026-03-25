El periodista Rolando Barbano vivió un momento de gran angustia durante el recital de AC/DC en el Estadio Monumental, cuando fue víctima del robo de su celular en plena euforia del show. El hecho ocurrió el 23 de marzo, mientras disfrutaba del espectáculo junto a su hijo adolescente.

Al aire de América Noticias, Rolando Barbano relató con detalle cómo sucedió el episodio y dejó en evidencia una problemática que afecta a miles de asistentes a eventos masivos. “¿Para qué llevé el celular?”, se preguntó, aunque explicó que hoy en día es indispensable por el sistema de entradas digitales con QR.

El periodista remarcó que se encontraba en el campo, en medio de una multitud, y que su principal atención estaba puesta en su hijo de 14 años. “Estuve más atento a él que a la propia música”, confesó, evidenciando la dificultad de controlar todo en un contexto de tanta gente.

El momento del robo fue tan rápido como desconcertante. “Cuando empezó una de las canciones más populares se me acercó un hombre, me saludó y me tiró de un costado”, contó Rolando Barbano. Instantes después, notó la ausencia del dispositivo: “Sentí el tirón y ya no estaba”.

A pesar del mal trago, logró rastrear el celular gracias a la tecnología. “Tengo un iPad y me muestra el lugar donde está mi celular”, explicó. Según detalló, el aparato apareció horas más tarde en Lanús, en la calle Coronel Lucero al 1800, lo que abrió un nuevo problema.

La cuestión de la jurisdicción complicó la recuperación del teléfono. “El robo fue en Capital Federal pero ahora está en Provincia”, explicó el periodista. Desde la comisaría de Valentín Alsina le informaron que necesitan una orden judicial para poder actuar.

La situación también fue analizada por el cronista Alejandro Pueblas, quien señaló que “la situación es complicada” incluso con la ubicación precisa del dispositivo. Esto expone las trabas legales que existen entre distintas jurisdicciones del AMBA.

Finalmente, Rolando Barbano reflexionó sobre lo ocurrido con cierta resignación. “A veces es difícil saber cómo protegerse de esto”, admitió, y agregó: “De esta manera se alimenta el mercado negro”. Su testimonio volvió a poner el foco en la inseguridad en recitales multitudinarios.