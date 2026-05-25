La convivencia en Gran Hermano recibió un golpe directo después de los últimos ingresos. Lo que parecía una nueva etapa del juego terminó convertido en una advertencia severa, con cuatro participantes sancionados, una placa modificada y toda la casa afectada por una decisión que cayó como castigo colectivo.

La voz del reality reunió a los jugadores y apuntó contra quienes habían llegado con información del exterior. “Quienes ingresaron el miércoles pasado a mi casa sabían obviamente de antemano que toda la información obtenida afuera no debía ser transmitida”, marcó, dejando claro que el problema no era menor.

El mensaje subió de tono cuando Gran Hermano explicó por qué decidió intervenir sin esperar otra advertencia. “No voy a permitir que el juego se desvirtúe porque algunos jugadores desconocen cómo utilizar el poder de esta información. En estos días vi varias conversaciones en las cuales esta regla fue desobedecida y por supuesto habrá sanciones”, lanzó frente a todos.

La consecuencia más fuerte fue para Andrea del Boca, Lola, Yipio y Brian, quienes quedaron automáticamente nominados. “A ustedes quiero decirles que ya forman parte de la próxima placa. A esta altura no hace falta más advertencia, pero atención porque esto no termina acá”, anunció la voz de la casa.

El reto también alcanzó a quienes buscaron sacar ventaja escuchando o preguntando datos de afuera. “Les aclaro que el aislamiento no solo se rompe con quienes hablan, también con quienes pretenden obtener información y ha habido muchos comportamientos así, algo que tampoco se permite”, remarcó el Big, ampliando el castigo más allá de los cuatro señalados.

La sanción económica terminó de sacudir a los participantes. “Les informo que para la compra de mañana contarán con un 50% del presupuesto y que además para la próxima compra semanal: si ganan obtendrán el 50%, si la pierden el 25%. Esta es mi decisión, espero no tener que volver a pronunciarme por este tema”, comunicó.

Así, la casa quedó atravesada por una doble presión: cuatro jugadores ya están en riesgo y el resto deberá convivir con menos recursos por una regla que el programa considera central. En Gran Hermano, hablar del afuera dejó de ser una simple imprudencia y pasó a tener un costo inmediato.