La convivencia en Gran Hermano Generación Dorada volvió a quedar al límite con una pelea que encendió todas las alarmas. Tamara Paganini y Luana Fernández protagonizaron un cruce cargado de gritos, amenazas y tensión física, al punto de que muchos usuarios aseguraron que casi "se van a las piñas".

El episodio empezó lejos de Luana Fernández, pero rápidamente terminó arrastrándola al centro de la escena. Todo se originó cuando Manuel Ibero se acercó al sector donde estaba Tamara Paganini y le reclamó por el desorden que había dejado en la casa. Con evidente enojo, le dijo: "Tamara, tienes todas las cosas tiradas ahí".

La reacción de la ex Gran Hermano 2001 fue inmediata. Tamara Paganini se levantó y le respondió sin bajar el tono: "Pero boludo, ¿cuántas veces te tengo que decir? A mí no me levantes la voz". Desde ese momento, la discusión dejó de ser un simple reproche doméstico y empezó a crecer frente al resto de los participantes.

El ruido molestó a varios dentro de la casa, pero quien decidió intervenir fue Luana Fernández. Desde su lugar, intentó frenar la escalada y pidió: "Dejen de gritar, dejen de gritar". Sin embargo, esa frase no calmó a su compañera, sino que provocó una respuesta todavía más dura: "Vos no te metas boluda".

A partir de ahí, el clima se volvió mucho más pesado. Mientras Tamara seguía discutiendo con Manuel, Lola también quiso meterse para bajar la tensión, pero la situación giró de golpe. Luana se acercó de manera desafiante, se puso cara a cara con su compañera y lanzó una amenaza que paralizó a todos: "Te voy a romper la cara".

La escena se volvió rápidamente viral porque la transmisión de las cámaras 24 horas se cortó justo después de ese momento. Esa decisión de la producción generó todavía más comentarios en redes, donde los seguidores del reality empezaron a especular sobre cómo continuó la pelea y si la situación podría derivar en algún tipo de sanción.

El cruce dejó expuesta una interna cada vez más difícil de contener dentro de la casa. Lo que empezó como un reclamo por objetos tirados terminó convertido en una amenaza directa, con dos participantes separadas por muy poco y una transmisión interrumpida en el punto exacto en que la tensión parecía a punto de desbordar.