El viaje familiar de Nicole Neumann a Disney sumó una postal distinta a las recorridas por los parques de Orlando. En medio de los días de descanso junto a Manu Urcera y sus hijos, la modelo compartió nuevas fotos en bikini y mostró un costado más playero de su estadía en Florida.

Lejos de quedarse sólo con las imágenes típicas del mundo Disney, la conductora aprovechó un momento de pausa para disfrutar de la arena, el sol y un paisaje rodeado de palmeras. Ese cambio de escenario permitió ver otra faceta del viaje, más relajada y ligada al estilo que Nicole Neumann suele imponer en cada aparición.

La apuesta elegida para la playa combinó sensualidad y detalles de moda. La modelo posó con una bikini verde oliva de tiras cruzadas y argollas plateadas, una pieza que resaltó por su diseño simple pero llamativo. Para completar el look, sumó un pantalón de crochet marrón oscuro que le dio un aire bohemio a la producción.

El outfit también incluyó accesorios pensados para reforzar el clima veraniego. Un sombrero blanco de ala ancha, anteojos de sol tipo aviador con lentes rosados y el pelo rubio suelto terminaron de armar una imagen cuidada, pero sin perder naturalidad. En una de las fotos, además, se la ve recostada sobre una toalla a rayas en tonos rosa y blanco.

Más allá del traje de baño, las imágenes también dejaron ver parte del entorno elegido para ese descanso. La luz fuerte del día, las palmeras y una hamaca tejida en color naranja acompañaron la escena, generando una estética muy distinta a la de las postales familiares que venía compartiendo desde los parques.

Durante los últimos días, Nicole Neumann fue alternando momentos de pareja, salidas con los chicos y pequeños recortes de intimidad familiar. En ese contexto, las fotos en bikini funcionaron como una pausa dentro del itinerario turístico y volvieron a mostrar su vínculo con la moda incluso en una situación cotidiana de vacaciones.

Así, el viaje a Disney también tuvo su capítulo fashion. Entre las imágenes familiares, los recorridos por Orlando y el descanso bajo el sol de Florida, la modelo dejó una nueva producción espontánea que combinó playa, tendencia y ese estilo personal que suele convertir cada look en tema de conversación.