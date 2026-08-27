La 25° gala de nominación de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) cerró el miércoles 26 de agosto con una placa de cuatro participantes y tres finalistas ya confirmadas: Yanina Zilli, Solange Abraham y Luana Fernández. La semana 27 del reality marcó el fin del ciclo de votaciones entre las propias jugadoras, y el camino hacia la gran final quedó trazado de manera definitiva.

La estrategia que definió la gala

La noche tuvo su cuota de estrategia desde antes de que comenzaran los votos. Días atrás, Martín Rodríguez, la dupla de Zilli, había atendido el teléfono dorado. El Big llamó a Rodríguez durante la emisión y le indicó que debía buscar a su compañera para que ambos se trasladaran al SUM. Desde allí, sin que el resto de la casa lo supiera, la pareja observó en vivo y en directo cada una de las votaciones de sus compañeros, mientras el resto continuaba con la gala con total normalidad.

Los votos que definieron la placa

El detalle del voto de cada dupla quedó expuesto con precisión. Zilli destinó 2 votos a Yisela "Yipio" Pintos, mientras que Rodríguez sumó 1 voto a Jennifer "Pincoya" Galvarini. Yipio y Catalina "Titi" Tcherkaski apuntaron juntas a Solange Abraham, acumulando 3 votos en su contra. Pincoya, en su rol de líder semanal, votó con el esquema habitual —2 para Charlotte Caniggia y 1 para Mariela Prieto— mientras que su acompañante, Brian Sarmiento, también dirigió su voto a Prieto.

Gran Hermano Generación Dorada definió a sus tres finalistas

Mariela y su dupla Steffany "Campanita" Pereira nominaron a Luana Fernández, con 2 y 1 votos respectivamente. Solange dio 2 votos a Yipio, pero esa nominación fue anulada por Tamara Paganini, la última eliminada del juego. El acompañante de Solange, Tomy Riguera, votó a Pincoya. Luana y su dupla Danelik Galazán repartieron sus votos entre Mariela (2) y Zilli (1). Finalmente, Charlotte dio 2 votos a Solange, y su acompañante Sebastián Cola sumó 1 voto más a Mariela.

El movimiento de Pincoya que definió la final

Antes de que se confirmara la placa definitiva, Pincoya ejerció el beneficio que le correspondía como líder de la semana: la posibilidad de bajar a dos jugadoras de la placa, con la condición de no poder salvarse a sí misma. La chilena tomó una decisión que sorprendió a varias dentro de la casa y eligió retirar de la nominación a Luana Fernández y a Solange Abraham. Con ese movimiento, las dos quedaron automáticamente confirmadas como finalistas, junto a Zilli, que ya estaba fuera de riesgo.

La placa de eliminación

La placa negativa rumbo a la gala de eliminación del lunes 31 de agosto quedó conformada por cuatro participantes: Charlotte Caniggia, Yipio, Pincoya y Mariela Prieto. Así, esta instancia cierra el ciclo de votaciones entre las propias jugadoras, lo que significa que a partir de la próxima semana las únicas participantes dentro del juego serán las seis finalistas.

Un detalle a destacar es que, a diferencia de todas las anteriores galas de la edición, el conductor Santiago del Moro les comunicó cuál sería la modalidad de la gala, para que cada una maneje su estrategia. "Es negativa, de principio a fin", explicó el presentador del ciclo.

La celebración de las finalistas

El festejo no tardó en llegar. Antes de las votaciones, las jugadoras y sus duplas habían ido a la arena, donde los esperó una celebración con comida, bebida y una decoración en una de las paredes que incluía fotos de todos los participantes que pasaron por la casa a lo largo de la temporada. Las siete finalistas tenían sus imágenes en tamaño destacado, una postal que marcó el cierre de esta etapa del juego.