Virginia Lago se prepara para el esperado regreso de Historias de corazón, programa que dejó de emitirse en Telefe hace más de una década pero que nunca perdió vigencia gracias a la cultura viral y los memes en redes sociales. El reestreno está previsto para el lunes 3 de agosto a las 16:45 horas, momento en que la actriz volverá a invitar a los televidentes a compartir un "matecito, un vinito, un bizcochito" en un espacio de encuentro y diálogo afectivo.

Con una trayectoria que abarca más de seis décadas, Virginia Lago recordó sus inicios en la televisión argentina en la década del 60, cuando protagonizaba programas como La familia Falcón y El amor tiene cara de mujer. A lo largo de su carrera, transitó desde la presentación de películas dramáticas y telenovelas brasileñas y turcas hasta la conducción de Historias de corazón, un formato que ella misma moldeó y que fue idea de Tomás Yankelevich, exgerente de programación de Telefe, para competir en la franja horaria vespertina durante el verano de 2013.

Lago expresó: “Estoy muy contenta porque fui muy feliz con Historias de corazón. Fue un programa que me dio muchas satisfacciones y lo quiero mucho. Me dio una posibilidad de contacto con la gente muy grande. A alguien se le ocurrió volverme a llamar y fue como inesperado, ¿no? Yo no esperaba que sucediera, pero sucedió”.

Un ciclo siempre pedido por los espectadores

La actriz confesó que siempre recibió pedidos para el regreso del ciclo: “En la calle, todo el tiempo me dicen: ‘¿Cuándo volvés, cuándo volvés, cuándo volvés?’. Y yo decía siempre: ‘algún día voy a volver’. Pero así es como suceden las cosas. A veces uno espera e, inesperadamente, aparece”. Además, adelantó que llevan dos semanas trabajando para concretar esta vuelta, en plena preparación.

El retorno se hará acompañado de la telenovela Avenida Brasil, un éxito rotundo que se repitió varias veces y está disponible en plataformas de streaming y cable. Virginia explicó el porqué de esta elección: “A la gente le gustaban mucho las tardes. Eso tuvo un éxito enorme, enorme, enorme. Hay una manera, un ida y vuelta con la gente, una cosa cariñosa. Necesitamos un poquito de cariño, necesitamos un poquito el abrazo. Y este programa lo tiene: el encuentro, el abrazo, el cuidarse, el respetarse”.

Sobre la viralización y los memes que la tienen como protagonista, admitió que al principio le sorprendieron: “Un día mi hijo Pablo me dice: ‘Mami, las cosas que están diciendo y haciendo’. Hoy yo tengo una generación de adolescentes, de gente joven muy pegada a mí. En aquel momento se lo conté a Tomás Yankelevich y me dijo ‘bueno, Vicky...’. Lo que pasa es que eso fue un éxito muy enorme y los chicos se divertían, pero sanamente. No era una cosa agresiva: era una cosa cariñosa y eso a mí me gustó”.

Virginia también se refirió al deseo de volver a producir ficción nacional: “Yo eso se lo propuse a Tomás. Entonces él me escuchó. Veíamos películas, series. Pasábamos Pulseras rojas, que era una joya. Le dije: ‘Mirá, esto tiene tanto éxito’ y él me escuchó. ‘Bueno, Vicky, vamos a hacerlo’, me dijo después de un tiempo. Fue maravilloso. Lo hicimos durante un año. Hay tantos escritores, directores, actores, que estamos esperando hacer ficción. Hagamos ficción porque a la gente le gusta que le cuenten cuentos”.

En cuanto a su labor actoral, destacó uno de sus personajes recientes, Myriam Cohen de Amar después de amar: “Fue una novela hermosa. Era un personaje extraordinario, extraordinario. Fue lindo hacer un personaje muy rico. Para una actriz, hacer un personaje así es magnífico. Me gustó mucho”.

Sobre el presente de la ficción en las plataformas de streaming, manifestó: “Tenemos que insistir con hacer ficción, los actores. Hay muchísimos actores. Nosotros, los argentinos, tenemos una cantidad de actores extraordinarios. A la gente le gusta que le cuenten historias, desde siempre: desde los radioteatros hasta los teleteatros, miles de novelas. A la gente le gusta ver a sus actores. Los actores son parte de la educación. Es parte del entretenimiento de la gente”.

Respecto a las polémicas entre el mundo artístico y la política, expresó: “No me gusta eso. Eso tiene que ver con la maldad. Yo quiero ser buena y hacer cosas que le hagan bien a la gente, que nos haga bien a todos. A mí, a vos... No me gusta vivir eso y creo que uno tiene que tener una participación para que estemos todos juntos, que nos abracemos en vez de castigarnos. Nos necesitamos siempre todos. No sirve ser malo”.

Virginia Lago regresa con 'Historias de corazón' para traer cariño y encuentro en televisión

Virginia Lago también repasó su extensa trayectoria en teatro y su vínculo con la familia, recordando a su prima hermana, la diva Zully Moreno: “El vínculo era bueno, ella vivía cerca de casa en Villa Ballester y venía a vernos. Recuerdo cuando fui a visitarla y ella ya era una estrella, estrella, estrella. Yo tenía seis años. Muy chiquita. Fue a ver las obras mías varias veces. Nos invitó a la casa, pero yo no era amiga de ella, pero sí éramos parientes. Era una mujer muy encantadora. Muy bella”.

Por último, destacó el auge del teatro comercial argentino: “Está funcionando muy bien el teatro. Yo por supuesto lo veo y lo hago también. La gente va, porque además, al no haber ficción en la tele, la gente ama a sus actores. Aquí, en Argentina, es así: aman a sus actores, sus bailarines, sus cantantes. Y eso es parte de la educación. Es así, es una fiesta”.