De Gran Hermano, al justicialismo: Gladys “La Bomba Tucumana" se mete en política de la mano de Osvaldo Jaldo

Después de pasar por Gran Hermano, contar públicamente que se colocó un chip hormonal y anunciar que estaba dispuesta a dejar la música, Gladys “La Bomba Tucumana" dio un nuevo paso en su inesperado giro profesional: se reunió con el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y puso a disposición del Gobierno provincial su participación en iniciativas sociales.

Cómo fue el encuentro entre Gladys "La Bomba Tucumana" y Osvaldo Jaldo

El encuentro ocurrió este lunes en la Casa de Gobierno de Tucumán y también participó el ministro del Interior, Darío Monteros. La reunión se produjo después de que la cantante manifestara públicamente su intención de involucrarse en política y de que asegurara que estaba preparada para afrontar una nueva etapa alejada de los escenarios.

La artista tropical explicó que fue ella quien quiso encontrarse con Jaldo para plantearle su voluntad de colaborar. Según contó después, su interés está puesto principalmente en los adultos mayores, las personas con discapacidad y los niños, sectores con los que pretende trabajar desde algún espacio vinculado a la acción social.

"La Bomba Tucumana" había anticipado sus intenciones durante una aparición en el programa La Noche de Mirtha (eltrece), donde fue consultada sobre la posibilidad de ocupar un cargo político. En ese momento aseguró que ya había tenido alguna experiencia vinculada a la política y que ahora se sentía preparada para dedicarse de lleno. Incluso planteó que, si avanzaba en ese camino, estaría dispuesta a retirarse de la música para concentrarse en su nueva actividad.

En aquella entrevista, Gladys explicó que uno de los motivos que la acercan a la política es su interés por las cuestiones sociales y el contacto directo con la gente. También sostuvo que su historia personal y sus años de trabajo le permiten conocer situaciones de necesidad que, según su mirada, deberían ser atendidas desde la gestión pública.

Las primeras definiciones de Gladys "La Bomba Tucumana" en política

Durante su encuentro con Jaldo, además, la cantante se definió nuevamente como justicialista y expresó su identificación con la idea de justicia social. “Admiro muchísimo la doctrina de Evita Duarte y a Juan Domingo Perón”, afirmó, al explicar sus motivaciones para involucrarse en la actividad política.

Por ahora, el acercamiento no implica una candidatura ni la incorporación formal de Gladys a un cargo dentro del Gobierno tucumano. La cantante aseguró que no fue a pedir un puesto, sino que quiso ponerse a disposición para colaborar en acciones sociales si las autoridades consideran que puede aportar desde algún lugar.

El nuevo rumbo llega después de un año de fuerte exposición mediática para la artista. En 2026 participó de Gran Hermano, experiencia que finalmente abandonó, y meses después volvió a ocupar espacio en televisión por su decisión de someterse a un tratamiento hormonal. Ahora, la cantante suma un capítulo completamente diferente a su carrera: su acercamiento al justicialismo y la posibilidad de participar en actividades vinculadas con la política social.