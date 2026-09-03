Una alianza continúa acompañando a Gladys La Bomba Tucumana desde que Luciano Ojeda murió, a mediados de 2025. Ese pequeño símbolo concentra una historia que la cantante todavía no puede contar sin quebrarse y que volvió a atravesarla durante su visita a La mañana con Moria.

Frente a las cámaras, Gladys La Bomba Tucumana habló de una relación que modificó su manera de entender el amor: “Luciano fue el amor de mi vida. Me enamoré por primera vez a los 57 años. Tengo acá puesta su alianza. Con él me sentí mujer, plena, amada. Disfruté de todo: el sexo, la compañía, la pareja… nunca antes me había pasado eso”.

La emoción se volvió incontenible cuando Gustavo Méndez le preguntó qué lugar había ocupado Luciano en su vida. Entre lágrimas, la artista pidió detenerse: “Perdón, no puedo hablar mucho de él”. El paso de los meses no logró aliviar esa ausencia y lo reconoció con otra frase dolorosa: “Pasa el tiempo y para mí es como si hubiera sido ayer”.

Más allá del sufrimiento, la cantante intentó encontrarle un sentido al encuentro que tuvieron. “No sé para qué la vida lo puso en mi camino. Supongo que para que sea feliz, para que aprendiera a amar de verdad, para sentirme plena. Para ser Gladys, yo misma, cuidada y amada”, reflexionó al recordar la transformación personal que vivió a su lado.

El dolor se mezcló con la bronca al mencionar la edad de su pareja y el largo proceso que debió atravesar. “Cuando murió tenía solo 38 años, era muy joven. Luchó casi cuatro años contra esa enfermedad de mierda”, expresó sobre la batalla que Ojeda sostuvo antes de morir.

Aun sabiendo desde el comienzo que Luciano estaba enfermo, Gladys La Bomba Tucumana eligió construir una vida con él y acompañarlo. “Desgraciadamente cuando lo conocí él ya estaba enfermo. Yo decidí quedarme con él porque lo amaba. Lo amaba y lo amo, lo voy a amar hasta el último día que tenga en este mundo. Es el amor de mi vida”, afirmó.

La confesión dejó expuesto un duelo que sigue presente en cada recuerdo y también la profundidad de una relación que llegó cuando ella no esperaba volver a enamorarse. Con la alianza todavía puesta, la intérprete conserva el vínculo con Luciano y enfrenta una ausencia que, pese al paso del tiempo, continúa sintiendo como si acabara de ocurrir.