El curso online de Wanda Nara podría haber generado una facturación bruta de hasta 600 millones de pesos, según una estimación basada en la cantidad de inscriptos que tendría la propuesta. La cifra surgió después de que Lola Cordero revelara en Implacables que cerca de 6.000 personas ya habrían reservado o comprado el contenido.

El cálculo resulta de multiplicar esos 6.000 usuarios por los 100.000 pesos que cuesta el acceso desde la Argentina. Sin embargo, no se conoce la recaudación exacta porque los clientes del exterior pagan 67 dólares y tampoco trascendió cuántas operaciones se realizaron bajo cada modalidad. Por eso, los 600 millones representan únicamente una proyección máxima en moneda local.

“Por lo que tengo entendido ya hay anotados cerca de 6.000 personas. O sea, ahora lo que hay que esperar es si esas personas que se anotaron y pagaron los 100.000 pesos o los 67 dólares quedan contentos con el curso”, reveló Cordero. Más allá del impacto económico, consideró que la valoración final dependerá de la experiencia de quienes adquirieron el producto.

La capacitación no estaría limitada a una serie de videos disponibles durante un período determinado. “Vos tenés acceso a ese curso de por vida, porque queda obviamente en una plataforma. Va a haber también una interacción de aquellos que se anoten, una especie como de chat colectivo”, detalló la panelista sobre los servicios incluidos en la compra.

Frente a las críticas que recibió el lanzamiento, la periodista evitó cuestionar de antemano la nueva iniciativa comercial de Wanda Nara. “A mí no me parece mal cualquier emprendimiento que tenga cualquier persona en este mundo”, afirmó. También remarcó la importancia de considerar el desembolso realizado por los compradores: “La verdad que tenemos que ver cuál es la reacción de aquellos que se anotaron, porque son 100.000 pesos o 67 dólares para aquellos que lo paguen desde fuera”.

La empresaria sumó así otro proyecto a su actividad dentro de los medios, las redes sociales y los negocios. Aunque el contenido despertó distintas opiniones desde su presentación, el presunto número de inscripciones indicaría que consiguió transformar la curiosidad inicial en una respuesta comercial considerable.

“Yo realmente no opinaría nada hasta que aquellos que hagan realmente el curso den su opinión. Cerca de 6.000 personas para anotarse, a mí me parace que ya es un éxito”, concluyó Lola Cordero. De confirmarse las ventas informadas, el lanzamiento ya habría alcanzado una recaudación millonaria, aunque seguirá siendo necesario conocer la distribución de los pagos para precisar cuánto dinero facturó realmente.