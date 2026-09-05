El conflicto que involucra a Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, sumó una nueva voz que sorprendió por la fuerte acusación realizada públicamente. Esta vez fue Alcides quien decidió contar una experiencia que, según relató, mantiene desde hace años y que estaría vinculada directamente con el origen de Violetta, la ficción que impulsó la carrera de la cantante.

Durante una entrevista con el stream de Y Lo Canta San Luis, de San Luis +, el reconocido artista habló sobre aquella situación y aseguró que el proyecto que finalmente terminó convirtiéndose en una exitosa tira juvenil había nacido de una idea que él mismo había compartido previamente con distintas personas de la industria.

“El caso de Tini… se lo merecen. Me robaron la idea”, lanzó Alcides, sin demasiadas vueltas, al referirse al enfrentamiento que mantiene actualmente el productor con su hija. La frase generó sorpresa entre quienes participaban de la entrevista por la contundencia de la acusación.

Según explicó el cantante, mucho antes del estreno de Violetta, él había pensado en desarrollar una ficción relacionada con uno de sus grandes clásicos musicales. Para avanzar con aquella propuesta, contó que había hablado con diferentes productores y personas vinculadas al mundo de la televisión.

“¿Se acuerdan de Violetta? Bueno, hablé en voz alta con distintos productores: Sofovich, la mamá del chueco Suar. Les comenté que tenía el deseo de hacer una tira con Violetta”, relató el artista al reconstruir cómo nació aquella iniciativa.

La idea, de acuerdo con su versión, no llegó a concretarse bajo su conducción. Sin embargo, tiempo después apareció en pantalla una producción protagonizada por Tini Stoessel, con Alejandro Stoessel detrás del proyecto, y rápidamente se transformó en uno de los grandes éxitos de Disney.

Grave acusación de Alcides

“A los meses aparece Stoessel con Tini haciendo Violetta. Pegaron para arriba, y más y más”, recordó Alcides, quien señaló así el crecimiento que tuvo la ficción y el impacto que significó para la carrera artística de la joven.

Violetta se convirtió en un fenómeno internacional y marcó un antes y un después para Tini Stoessel, que posteriormente construyó una carrera como cantante solista. Ahora, muchos años después, Alcides volvió a poner aquella historia bajo la lupa con una acusación directa contra Alejandro Stoessel.

La denuncia realizada por el cantante aparece en medio de las recientes versiones sobre el vínculo económico entre Tini Stoessel y Alejandro Stoessel, un tema que volvió a instalarse con fuerza en los medios. Por ahora, el productor y la artista no respondieron públicamente a las declaraciones de Alcides.