La salud de Alejandro Stoessel volvió a generar preocupación en un momento especialmente delicado para toda su familia. El productor fue sometido a una intervención debido a que el problema arterial por el que había sido internado no mostraba la evolución esperada. La noticia se conoció mientras continúa expuesto el conflicto que mantiene con su hija, Tini Stoessel.

El episodio no comenzó con esta operación. Antes de que las diferencias familiares trascendieran públicamente, el empresario había ingresado a una institución médica por la obstrucción de una arteria. Tras recibir atención y permanecer internado, obtuvo el alta y pudo regresar a su casa, aunque posteriormente el cuadro no habría evolucionado de la manera esperada.

La situación despertó una inquietud todavía mayor por el contexto personal que atraviesa. La relación entre la cantante y su padre quedó en el centro de la escena durante los últimos días, con distintas versiones sobre el distanciamiento familiar. Esa exposición encontró ahora a los Stoessel enfrentando un problema mucho más sensible relacionado con la salud del productor.

Pepe Ochoa fue quien dio a conocer la intervención durante la emisión de LAM, el programa de América TV. Al precisar la información que había recibido sobre Alejandro Stoessel, el periodista explicó: "En este contexto, hoy operaron a Alejandro. No venía bien, el cuadro no mejoró y le pusieron un stent para que esté mejor".

La colocación del stent marcó una nueva instancia dentro del tratamiento que comenzó con aquella primera internación. Después del alta médica, la falta de una mejoría obligó a los profesionales a intervenir nuevamente para atender la obstrucción. De esta manera, la atención quedó concentrada en su recuperación y en la evolución que pueda presentar tras el procedimiento.

Respecto de la tensión con Tini Stoessel, Ochoa sostuvo que el escenario familiar también tiene emocionalmente afectado al empresario. "Toda esta situción lo tiene muy mal. Fue en el mismo lugar que el otro día mostramos las imágenes", señaló, en referencia al establecimiento donde habría sido atendido y que el ciclo televisivo ya había mostrado anteriormente.

El nuevo problema de salud cambió inevitablemente el eje de la preocupación alrededor de la familia. Mientras las diferencias entre padre e hija continúan bajo una fuerte exposición pública, la recuperación de Alejandro se convirtió en la prioridad inmediata, con el foco puesto en cómo responderá al tratamiento después de haber necesitado una operación.